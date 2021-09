José Antonio Rodríguez y Gloria Mohedano se quedan mudos cuando escuchan el nombre de Rocío Carrasco

MADRID, 19 (CHANCE)

Desde hace ya unos meses no hemos vuelto oír hablar a José Antonio Rodríguez ni a Gloria Mohedano. Ambos han tomado una decisión, no hablar sobre nada de Rocío Carrasco y esperar a ver qué es lo que cuenta en esta segunda parte del documental para luego más tarde, pensar y reflexionar si quieren hablar públicamente y volver a desmentir a la protagonista. Sin embargo en el día de ayer pudimos sacarles algunas palabras...

José Antonio Rodríguez aseguraba ayer que era un día muy emotivo para ellos: "Pues sí, es un día bonito, recordarla, aunque nosotros la recordamos todos los días, pero es bonito un día como hoy" mientras que Gloria Mohedano destacaba lo feliz que está por el reconocimiento que se le está haciendo a su hermana: "estoy muy contenta".

En cuanto a la salud de su hermano Amador, Gloria confiesa que ha sido un susto: "Ese ha sido un disgusto, ha sido un problema que gracias a dios solucionaron muy rápido, fue llegar y operar, y entonces duró poco tiempo". Sobre los temas que se han tocado en televisión, la hermana de la Jurado se muestra implacable: "No quiero hablar absolutamente nada de eso, no quiero, no tengo absolutamente más que hablar".

Gloria Mohedano no ha querido entrar en polémicas el día del cumpleaños de su hermana Rocío Jurado: "Estamos los que tenemos que estar, los que quieren estar". Gloria ha recordado a su hermana en este día tan especial "A ella le hubiera gustado muchas cosas y a nosotros también, pero como no se puede, pues no pasa nada". La hermana de Amador está molesta con todo lo que se está diciendo sobre ella: "No es agradable para nadie que digan determinadas cosas de ti en los medios, no es agradable".