José Antonio Rodríguez prefiere no opinar sobre la polémica entrevista de José Ortega Cano

MADRID, 12 (CHANCE)

"Que te quiero cariño, te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te amo y vamos a juntarnos y a querernos. Te quiero" terminaba diciendo José Ortega Cano en la entrevista que le concedió a Ana Rosa Quintana el pasado lunes. Unas declaraciones que han tenido repercusión mediática y que han sido de lo más comentadas en los platós de televisión.

"Daría cualquier cosa para que nosotros continuásemos de pareja y siguiéramos como estamos, haciendo una vida normal, que ella siguiera con su trabajo, yo con mis cosas... a mí me gustaría porque no me encuentro bien si no es así" confesaba Ortega Cano cuando la presentadora le preguntaba si él quiere poner punto y final a su matrimonio con Ana María Aldón.

Le hemos preguntado a José Antonio Rodríguez por estas declaraciones y, por las medidas legales que se supone van a tomar contra Rocío Carrasco por todo lo que está contando en su documental y lo cierto es que nos ha llamado la atención la reacción que ha tenido. Acostumbrado a hablar ante los medios y contradecir a su sobrina, en esta ocasión ha preferido esbozar una sonrisa como respuesta.

El marido de Gloria Mohedano no quiere entrar a valorar las declaraciones de su sobrina sobre Ortega Cano, al igual que tampoco da su opinión sobre la controvertida frase del diestro durante su entrevista en televisión. A diferencia de Rocío, que hacía un alegato en el plató de 'En el nombre de Rocío' sobre la importancia que ha tenido el torero a lo largo de su vida de recalcar su virilidad, él prefiere guardar silencio al respecto.