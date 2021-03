Jose Antonio Rodríguez recurre a la mímica para no apoyar la versión de Rocío Carrasco

MADRID, 30 (CHANCE)

Evitando entrar en la polémica surgida sobre las supuestas infidelidades de Antonio David Flores a Rocío Carrasco durante su matrimonio, la familia de la protagonista intenta no pronunciarse al respecto después de muchos años de apoyo en el ámbito público y privado al ex Guardia Civil.Mientras que Rocío Carrasco ha dejado claro en la serie documental sobre su vida que gran parte de sus amistades y familiares eran conocedores de las infidelidades de su ex marido, su tío José Antonio Rodríguez recurre a la mímica para huir de las pregruntas de la prensa al respecto.En esta ocasión el marido de Gloria Mohedano nos explica mediante gestos que no va a hacer declaraciones evitando de esta manera responder a las preguntas sobre si la familia era conocedora de las infidelidades de Antonio David y si es cierto que lo encontró durmiendo un dia en la calle.