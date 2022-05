José Antonio Roríguez a Rocío Carrasco: "Tu familia es tu familia, tú no querrás, pero nunca dejarán de ser tu familia"

MADRID, 24 (CHANCE)

Una vez más la lucha mediática entre Rocío Carrasco y su familia se sitúa en el punto de mira tras la última llamada de la hija de 'La Más Grande' al programa de 'Sálvame' en el que habló sobre la próxima apertura del Museo Rocío Jurado. Las reacciones por parte de la familia no se han hecho esperar y en esta ocasión ha sido José Antonio Rodríguez el encargado de responderle a su sobrina desde los micrófonos de Europa Press. "La familia no decide quién es tu familia. Tu familia es tu familia, tú no querrás con tu familia, pero nunca dejarán de ser tu familia. Tus hijos son tus hijos, si tú no quieres con tus hijos, seguirán siendo tus hijos toda la vida, tus hermanos seguirán siendo tus hermanos. Los amigos los eliges, la familia, desgraciadamente no lo puedas elegir, pero es la vida" le deja claro el marido de Gloria Mohedano.A pesar de lo mucho que ha costado que por fin el Museo abra sus puertas, la familia está feliz de que por fin haya una fecha para ello, el próximo 1 de julio. "Nosotros estamos muy contentos de que se abra. Era la voluntad de Rocío y es lo que hemos querido siempre y nos parece estupendo" ha dejado claro José Antonio. Aunque todos han mostrado su felicidad, por el momento parte de la familia no puede confirmar su asistencia y es que aeguran que su presencia depende de muchos factores: "No lo sé, eso ya no lo sé... depende de muchas cosas, son muchos factores".