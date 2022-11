José Bono, sobre el delito de sedición: "Todo lo que beneficia a los secesionistas no me gusta"

OURENSE, 16 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Congreso y exministro de Defensa José Bono ha expresado este miércoles su confianza en el buen hacer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha puesto en duda la reforma del delito de sedición alegando: "a mi, todo lo que beneficia a los secesionistas no me gusta".

Bono ha acudido este miércoles hasta la ciudad de Ourense para impartir una conferencia abierta a toda la ciudadanía sobre religión y socialismo y, previamente, a preguntas de los medios, ha señalado que lo que piensa respecto a este tema "lo sabe toda España".

"No voy a hacer con mis declaraciones daño a mi partido, tengo confianza en que el presidente del Gobierno administre bien este asunto", ha proclamado Bono, subrayando que se trata de "conciliar aspectos que son complejos y difíciles".

Así, ha dicho que "aunque destacaría muchas cosas", se queda con que "cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, en Cataluña había un porcentaje de cerca o a veces incluso más del 50% de catalanes que eran secesionistas, favorables a la independentismo" y hoy "está por debajo del 40%, según sus propias encuestas, algo que me produce alegría".

"Quien ha gestionado eso, unas veces coincidiendo más y unas veces coincidiendo menos, ha sido el presidente del Gobierno, no lo puedo ocultar, aunque a mí todo lo que beneficia a los secesionistas no me gusta", ha sostenido.

Además, preguntado por el delito de malversación, ha dejado claro que "aquellos que metieron mano es normal que sean castigados, no puede interpretarse que por mucho que se modifique el delito vayan a quedar impunes".

En esta línea, ha matizado que "no es lo mismo meter la mano en la caja para llevártelo a tu bolsillo, que meter la mano en la caja y administrar mal", pero aún así ha asegurado que "sería especialmente delicado". "A mí no me gusta que nadie sufra, no me alegra el sufrimiento, pero tampoco me alegra que los delitos queden impunes", ha concluido.