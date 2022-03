José Carlos Bernal se alegre por los proyectos televisivos de Terelu Campos

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unos días veíamos como en 'Sálvame Diario' quemaban la fotografía que lucía en los pasillos de Telecinco de Carmen Borrego... un gesto que aunque ella se tomó a risa, no le hizo ninguna gracia, así lo comentó en público. Recordemos que el programa premiaba a la colaboradora los primeros días de su vuelta al formato poniendo esta fotografía en el pasillo de la fama, pero... ahora que se ha relajado, la han penalizado quitándola.

Hemos hablado con José Carlos Bernal en el cumpleaños de su sobrina y se ha mostrado decepcionado y triste por el gesto de quemar una fotografía de Carmen Borrego en televisión: "hombre, bien no me puede parecer. Es un detalle que se podía haber evitado. Entiendo el show, pero dentro del show, hay formas. Me pareció feo. Lo pasas mal, es verdad que ella se lo toma muy a risa y no le afecta".

Además, el marido de la colaboradora nos confiesa que la relación entre Carmen y Terelu se acabaría arreglando porque la familia es algo indispensable: "por supuesto. Si te falta la familia, al final". Tanto es así, que se alegra del nuevo papel de presentadora de Terelu Campos en televisión y asegura, es un logro muy merecido: "me parece muy bien porque, además, se lo merece".

Por supuesto, José Carlos descarta que Carmen Borrego quiera ser presentadora: "no, no. Nunca se lo ha planteado. Sabe que eso no es lo suyo". Confiesa que Carmen Borrego ha denegado la propuesta de participar en un reality en más de una ocasión: "Carmen no tienen ningún interés. Se lo han propuesto siempre".