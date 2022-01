José Carlos, marido de Carmen Borrego, desvela cómo se encuentra la familia

MADRID, 2 (CHANCE)

El 24 de diciembre fue uno de los días más duros para Carmen Borrego por no poder cenar con su madre y su hermana en una de las noches más especiales y familiares del año. A los pocos días nos enterábamos de que el motivo por el que tuvo que quedarse en su casa fue haber sido contacto estrecho de un positivo, lo que la impidió juntarse con su familia.

El 31 de diciembre fue distinto, Carmen cenó con su familia política y Terelu y su madre por otro lado. Europa Press Reportajes conseguía hablar en exclusiva con José Carlos Bernal, marido de la colaboradora de televisión, y nos aseguraba cómo habían llevado la ausencia el 24 de diciembre en la cena familiar de las Campos: "La seguridad de los demás es lo más importante, ya no es tanto la tuya sino la de la familia".

En cuanto a las palabras de Alejandra Rubio en el plató de 'Viva la vida' asegurando que no se habían podido juntar con Carmen Borrego el día de Nochebuena porque todo pasa por algo y quizás había sido mejor eso, que haberse reunido, José Carlos confiesa que: "No pasa nada... no hay ningún problema de verdad".

El marido de Carmen Borrego desvela que pese a no estar ese día con ellas se felicitaron las fiestas: "Sí, sí" y asegura que tanto él como la colaboradora han dado negativo en las pruebas que se han realizado y que el 31 iban a cenar con su familia: "Estamos negativos, nos hemos hecho pruebas y estamos bien".