José Coronado, Boris Izaguirre, Santiago Segura... Nuestros famosos, 'divididos' sobre la vuelta del Emérito a España

MADRID, 24 (CHANCE)

El regreso del Rey Juan Carlos a España casi dos años después de su marcha a Abu Dabi se ha convertido en el tema del que más hemos hablado en la última semana. Cuatro días en los que el Emérito se ha dado un baño de masas en Sanxenxo - donde ha sido vitoreado y jaleado por el pueblo en cada una de sus apariciones - ha disfrutado de sus amistades, de su pasión por la vela e incluso ha sacado tiempo para ir a ver jugar a su nieto Pablo Urdangarín con el Barça B de balonmano, convirtiéndose en el involuntario protagonista del partido.

Una vuelta soñada a la que el monarca ponía el broche de oro reuniéndose con el Rey Felipe VI en Zarzuela para tratar asuntos de la actualidad, para posteriormente reencontrarse, en una comida privada, con la Reina Sofía - que no pudo sentarse a almorzar con su marido por haber dado positivo en Covid - la Reina Letizia, la Infanta Sofía, la Infanta Elena, Victoria Federica y Froilán o la Infanta Margarita entre otros miembros de su familia.

Para muchos, una visita a España de las muchas que debería hacer Don Juan Carlos que, exonerado de la investigación del Tribunal Supremo, tiene todo el derecho del mundo a viajar a su país tantas veces como lo desee. Sin embargo, otros han criticado la sobreexposición del Emérito, asegurando que en Casa Real no había hecho ninguna gracia la exhibición pública que ha hecho durante los días que ha estado en España.

Pero, ¿qué opinan nuestros famosos del comentadísimo regreso de Don Juan Carlos a España? Mientras muchos de nuestros políticos se muestran contrarios a cómo se ha desarrollado la visita del monarca, entre nuestras celebrities del mundo del cine y la televisión hay división de opiniones.

José Coronado, que coincidió con la Infanta Elena en el estreno de la nueva película de Ángeles González-Sinde - que evitando hablar del Emérito mostró su total apoyo a Felipe VI - no ha dudado en 'mojarse' y confesar que no considera "oportuna" la visita del monarca, que ha tachado de "película" con la que no está de acuerdo: "Habría que cuidar más todas las instituciones, pero bueno, allá cada uno, zapatero a tus zapatos".

Boris Izaguirre, por su parte, cree que "tendremos que acostumbrarnos a estas visitas". "Lo importante es que no se salte los días que no tiene que estar aquí para ser exonerado de ser un residente fiscal, tiene que estar más de 180 días fuera. Si todos hacemos la cuenta tomaremos con más normalidad estas visitas", señala, asegurando que aunque no es a él a quien le tiene que gustar el regreso del Emérito, "pone en jaque a lo que una vez representó. El mismo sabrá lo que hace".

Mientras, Santiago Segura apunta que, aunque "no está informado" de estas cosas, es una vuelta que le parece "correcta". "Si tiene que venir, que venga, pero no me gusta opinar de estos temas" confiesa incómodo.

"Tiene su derecho total a venir. Ha resuelto sus temas judiciales a favor, este es su país y en ese sentido puede venir cuando quiera" señala Pedro Piqueras, añadiendo que cree que ha sido "demasiado revuelo" y que, en su opinión, "habría preferido una cosa más tranquila, más discreta".