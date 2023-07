José Entrecanales, feliz de volver a ser padre con Claudia Osborne y ajeno a la paternidad de su suegro, Bertín Osborne

MADRID, 18 (CHANCE)

En medio de todo el revuelo causado tras salir a la luz la futura paternidad de Bertín Osborne, se confirma el embarazo de su hija, Claudia Osborne, con José Entrecanales. Sería el segundo bebé de la pareja, que se espera que nazca a principios del año que viene ya que la joven se encuentra embarazada de tan solo unas semanas.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con el yerno de Bertín, quien no ha podido ocultar su alegría expresando cómo se encuentra su mujer durante este especial momento con una gran sonrisa en el rostro: "Ella está muy bien, se encuentra bien, muy contenta. Muy contentos los dos y el niño parece ser que muy sano". Cuando es preguntado sobre el embarazo de Claudia, José prefiere mantener la discreción y afirma que ella está embarazada de pocas semanas, alentando a los curiosos a preguntarle directamente a ella para obtener más detalles: "Está de muy poquito. Le tenéis que preguntar a ella".

Por otro lado, el joven se muestra respetuoso con la familia de su mujer y evita opinar sobre la paternidad del cantante Bertín Osborne, quien también espera un nuevo miembro en su familia. "A mí no me corresponde opinar sobre eso", declaró con prudencia. Respecto a cómo ha afectado la noticia a Claudia, José asegura que no ha sido un tema que haya impactado negativamente en ella. "No le ha afectado. Eso es un tema distinto y a mí no me corresponde opinar", puntualiza.

José Entrecanales considera que es "una suerte" que su bebé y el hijo que espera Bertín puedan llevarse poco tiempo de diferencia. La perspectiva de ver a a tío y sobrino crecer juntos y compartir experiencias llena de alegría a la futura familia. En cuanto al sexo del bebé que esperan, confiesa que aún desconocen esa información, pero que lo más importante es que venga sano. "No sabemos (*) A mí me da un poco igual mientras venga sano", confiesa con una actitud positiva hacia el próximo miembro de la familia.

Sin duda, José Entrecanales y Claudia Osborne están viviendo un momento de gran felicidad y emoción ante la llegada de su segundo hijo. La pareja se prepara para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia con amor y entusiasmo. ¡Felicidades a la futura familia!