José Fernando celebra su 29 cumpleaños más amargo

MADRID, 17 (CHANCE)

A pesar de celebrar hoy su 29 cumpleaños este no será un día del todo alegre para José Fernando Ortega Mohedano que ha visto cómo un juez le obliga a permanecer un año más en el centro psiquiátrico en el que lleva interno desde hace cuatro años. Aunque el joven ha visto cómo se acercaba poco a poco el día en el que por fin podría abandonar el centro de San Juan de Dios en Ciempozuelos, finalmente el hermano de Gloria Camila tendrá que serguir con su ingreso por unos meses más.Renunciando a una celebración discreta y familiar como había planeado, finalmente el joven tendrá que soplar las velas de su tarta en el centro donde no contará con la compañía de su hija, sus hermanos o su padre que hace tan solo unas horas salía del hospital tras una intervención quirúrgica.Aunque su relación con Michu, la madre de su hija, se caracteriza por sus numerosas idas y venidas, lo cierto es que la joven se ha visto oobligada a desmentir en los últimos días rumores de boda con José Fernando utilizando para ello su cuenta de Instagram. "Quiero desmentir la noticia de mi boda con José Fernando que publica la revista ¡Hola! Hay un periodista que lleva tiempo escribiéndome y llamándome de manera incesante y lo único que he hecho durante este tiempo es no contestarle a nada en lo que refiere a mi vida privada" sentenciaba la joven.