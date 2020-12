José Fernando se pone de parte de su familia y rompe con Michu

MADRID, 17 (CHANCE) Sin duda alguna la reciente exclusiva de Michu a una conocida revista de nuestro país ha vuelto a desatar la guerra en la familia Ortega Cano, tanto es así, que todo apunta a que José Fernando ha decidido poner punto y final a su relación con ella a través de una llamada teléfonica.Si bien es cierto que la relación entre Michu y Gloria Camila nunca ha sido buena, esta última entrevista ha terminado de dinamitar la relación entre las cuñadas. A través de la entrevista Michu relata como la joven no le ha ayudado en nada incluso cuando le pidió dinero para darle de comer a su hija: "Le pedí 200 euros a Gloria Camila para comer y no me ayudó", explica Michu que asegura que José Ortega Cano, su suegro, sí que le ha ayudado en ocasiones aunque supuestamente a escondidas de Ana María Aldón y su hija.Como no podía ser de otra formas las reacciones en la familia no se han hecho esperar y mientras Gloria Camila cataloga a Michu de "mentirosa", José Fernando habría tomado la decisión más drastica, la de la ruptura a consecuencia de este ataque gratuito a su familia.Según ha explicado Gustavo González en el programa de 'Sálvame', la entrevista de Michu en la revista era mucho más extensa aunque no se ha publicado todo para evitar hacer más daño a al hija de Ortega Cano. Por su parte Kike Calleja asegura que Michu ha engañado a la familia. Ella les aseguró que le estaban ofreciendo una entrevista y ellos le aconsejaron que no la hiciera.

MADRID, 17 (CHANCE) Sin duda alguna la reciente exclusiva de Michu a una conocida revista de nuestro país ha vuelto a desatar la guerra en la familia Ortega Cano, tanto es así, que todo apunta a que José Fernando ha decidido poner punto y final a su relación con ella a través de una llamada teléfonica.Si bien es cierto que la relación entre Michu y Gloria Camila nunca ha sido buena, esta última entrevista ha terminado de dinamitar la relación entre las cuñadas. A través de la entrevista Michu relata como la joven no le ha ayudado en nada incluso cuando le pidió dinero para darle de comer a su hija: "Le pedí 200 euros a Gloria Camila para comer y no me ayudó", explica Michu que asegura que José Ortega Cano, su suegro, sí que le ha ayudado en ocasiones aunque supuestamente a escondidas de Ana María Aldón y su hija.Como no podía ser de otra formas las reacciones en la familia no se han hecho esperar y mientras Gloria Camila cataloga a Michu de "mentirosa", José Fernando habría tomado la decisión más drastica, la de la ruptura a consecuencia de este ataque gratuito a su familia.Según ha explicado Gustavo González en el programa de 'Sálvame', la entrevista de Michu en la revista era mucho más extensa aunque no se ha publicado todo para evitar hacer más daño a al hija de Ortega Cano. Por su parte Kike Calleja asegura que Michu ha engañado a la familia. Ella les aseguró que le estaban ofreciendo una entrevista y ellos le aconsejaron que no la hiciera. El vídeo del día Abascal: “La Ley de Eutanasia abre las puertas al homicidio legal”.