José Luis Corcuera tacha de "egocéntrico" y "sobrado" a Sánchez y critica a Illa por "decir una cosa y la contraria"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

José Luis Corcuera, ministro de Interior del Gobierno de Felipe González entre 1988 y 1993, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha tachado de "egocéntrico" y de "sobrado", mientras que también ha tenido palabras similares hacia el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por "decir una cosa y exactamente la contraria".

Así lo ha señalado Corcuera en una entrevista en 'Escudo Digital' recogida por Europa Press, donde ha lamentado que Illa haya dicho en televisión que "no hay peor ciego que el que no quiere ver", cuando "él no se distinguió precisamente por su vista de lince para detectar lo que ocurrió al no ver lo que estaba sucediendo durante meses con la pandemia".

A su juicio, Illa "ha dicho una cosa y exactamente la contraria durante semanas". "Primero que no eran necesarias las mascarillas, luego que sí lo eran. Es alguien que se ha ido de vacaciones cuando lo que tenía que haber hecho el Gobierno era haber sido fiel a la palabra dada. Establecer una legislación que te permitiera no recurrir al Estado de Alarma y dotarnos a nosotros mismos de los instrumentos necesarios para poder navegar ante cualquier situación que pueda perturbarnos", ha reivindicado José Luis Corcuera.

El que fue ministro de Exteriores entre 1988 y 1993 ha ironizado con la puesta en escena de Pedro Sánchez a la hora de presentar su Plan de Recuperación de España. "Parecía la final de la 'superbowl'. Eché de menos a Shakira cantando", ha indicado.

"Pero naturalmente ahí estaba; leyendo el teleprompter y girando la cabeza de un lado a otro de derecha a izquierda para que pienses que lo que dice le sale del alma. Esto es una enorme desgracia, estamos ante la indecencia más absoluta. Ya hizo lo mismo en la Casa de América. Es todo marketing político. Nos tratan como si fuéramos niños pequeños", ha censurado Corcuera.

Para él, Pedro Sánchez es un personaje que tiene un comportamiento "egocéntrico". "Está revestido de un cierto autoritarismo, va de sobrado", ha explicado.

También ha asegurado que si Alemania llevase el mismo número de muertos por coronavirus que España ya se estaría pidiendo la dimisión de Angela Merkel. "¿Cómo es posible esta condescendencia para alguien que ha demostrado su incapacidad para prever los efectos de esta pandemia y actuar como era necesario?", ha sentenciado.

CIERRE DE MADRID

Preguntado sobre si el Gobierno debería haber cerrado o no Madrid, el exministro socialista ha indicado que "no es que no haya motivos para cerrar una ciudad o diez", pero es que "entonces tendría que confinar a toda España menos a Asturias".

"Pero que salga este señor a dar lecciones a este gobierno autonómico frente a una determinada gestión aparentando que lo hace extraordinariamente bien, es un insulto a los ciudadanos adultos absolutamente incomprensible", ha criticado refiriéndose nuevamente a Illa.

Para él, los miembros del Gobierno "no tiene experiencia en nada" ya que "es gente que no ha pegado golpe en su puñetera vida, excepto la militancia en un partido político". "Tienen un componente fascista de primera división. Si entendemos por fascismo no respetar a quien piensa de manera distinta a la tuya", ha reivindicado.

"Estos ineptos van a conseguir algo tremendo. Su sostenibilidad depende entre otras cosas de que haya confrontación, no buscan, es falso, que busquen el acuerdo, buscan las dos Españas, remover nuevamente la Guerra Civil", ha asegurado.