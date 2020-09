José Luis García se despide de la Alcaldía de Brión tras 41 años: "Ser alcalde del pueblo donde nací es el mayor honor"

El teniente de alcalde asume el bastón de mando de forma provisional hasta la elección del nuevo regidor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

Este miércoles se ha formalizado la marcha de uno de los alcaldes más veteranos de Galicia, el brionés José Luis García (PSOE), que ha dicho adiós al ayuntamiento coruñés de Brión tras 41 años al cargo del municipio, en el que el edil socialista y hasta ahora teniente de alcalde, Pablo Lago, asume el bastón de mando de forma provisional hasta la celebración de un pleno extraordinario en el que la corporación elegirá al nuevo regidor.

"Ser vuestro alcalde, el alcalde del pueblo donde nací, es el mayor honor que una persona puede tener". Así se ha pronunciado, según recoge un comunicado, García en su despedida en el pleno ordinario celebrado en Brión este miércoles, donde ha agradecido a los vecinos el "entendimiento" con el gobierno local en las últimas cuatro décadas.

"Sin esa complicidad no habría sido posible hacer todo lo que hicimos a lo largo de estos casi 42 años", ha señalado el ya exalcalde, que ha repasado sus años en el cargo, de los que destaca que Brión consiguió "ser un ayuntamiento pionero en muchas cosas" como en llevar el abastecimiento y saneamiento a todas sus aldeas o ser el primer municipio de Galicia que empleó la lengua gallega en sus actas.

Ante la nueva etapa que se abre en la corporación local tras su salida, García ha mostrado su confianza en el que tanto el pleno municipal como el gobierno que deja tendrá "la capacidad y las mismas ganas de trabajar por esta tierra" que él tenía hace cuatro décadas.

"Me preguntaban el otro día cuál era el secreto para ser alcalde durante tanto tiempo. La cuestión es muy simple: cuando un vecino viene al ayuntamiento porque tiene un problema, lo que hay que hacer es ponerse en su piel y preguntarse: '¿qué me gustaría a mí que hiciera el ayuntamiento?'. Y después preguntarse: '¿y qué me permite hacer la ley?'. Y si no sabéis lo que dice la ley, ya os lo dirá el señor secretario", ha señalado.

El pleno se ha centrado exclusivamente en la despedida de García, a quien los portavoces de PP, Waldo Carballo García, y BNG, Tito Souto Castiñeira, han agradecido su tarea y la actitud mantenida con la oposición a lo largo de estos años.

Su puesto al frente de la corporación local lo asume el hasta ahora teniente de alcalde, Pablo Lago, que ejercerá como alcalde provisional hasta la celebración de un pleno extraordinario que tendrá lugar en las próximas dos semanas.