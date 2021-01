José Luis García, padre de Marina de 'LIDLT', revoluciona a los colaboradores de 'Sálvame'

MADRID, 29 (CHANCE)

José Luis García, padre de Marina, ha ido esta tarde a Sálvame para hablar del concurso que está haciendo su hija en 'La isla de las tentaciones' y lo cierto es que ha revolucionado a todos los colaboradores de Sálvame por su impresionante físico. Tiene 42 años, tuvo a Marina con 19 años y parece que el tiempo no ha pasado por él porque podrían confundirle con un tentador del programa.

Lydia Lozano no ha dudado en ponerse a bailar con el padre de Marina para demostrarle lo que sabe hacer y es que nada más entrar al plató... la mayoría de los colaboradores no daban crédito al físico de José Luis y le preguntaban cosas tipo ¿Aguantas mucho? ¿Te presentarías como tentador? ¿Eres fiestero? Y como al invitado parece que no le da vergüenza estar frente cámaras, ha cogido y se ha puesto a bailar delante de todos con la reina del Chuminero.

Por si fuera poco, Jorge Javier Vázquez que también estaba encantado con la presencia de José Luis ha contado públicamente una anécdota que le ocurrió con él hace pocos días por redes sociales. Y es que el padre de Marina le habló por Instagram diciéndole que tenía que conocerle porque le parecía muy buen profesional de la comunicación y el dueño del cortijo se pensó que estaba ligando con él, sin saber todavía que era el padre de una concursante de 'LIDLT'.

Lo cierto es que José Luis luce un cuerpazo para los 42 años que tiene y ha conseguido revolucionar a todos los colaboradores de Sálvame como hacía tiempo no veíamos en el programa. Además, también ha confesado que le gustaría participar en Supervivientes, quién sabe... lo mismo en la próxima edición de ese reality le vemos dándolo todo en las aguas de Honduras.