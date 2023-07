José Luis López 'El Turronero' organiza un fiestón por su 60 cumpleaños

MADRID, 2 (CHANCE)

José Luis López, conocido coloquialmente como 'El Turronero' organizó este sábado una fiesta por su 60 cumpleaños en la que acudieron 4.000 personas, entre las que se encontraron grandes rostros conocidos de nuestro país. Un evento que se llevó a cabo en Sevilla y en el que no faltó ni un solo detalle.

Muy emocionado, el empresario habló para las cámaras de Europa Press y nos explicó lo que significa para él que sus invitados hayan acudido a la cita por la fiesta de su 60 cumpleaños "eso es lo que no se puede comprar en la vida por mucho éxito que se tenga, dinero, fortuna, el calor, el cariño de las personas es lo único que no se puede comprar y hoy me han demostrado que quieren estar aquí conmigo desde el más pequeño has el más grande, todos, conseguir esto para mi es el logro as grande de mi vida".

La impresionante y multitudinaria fiesta por el 60 cumpleaños de José Luis congregó a famosos como Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío, Elena Tablada, José Ortega Cano con Gloria Camila, Rappel, Gemelier, César Cadaval y Jorge Cadaval con sus respectivas parejas; Manu Tenorio y Silvia Casas, Chenoa con su marido Miguel Sánchez Encinas, Rosa López, José Bono, Finito de Córdoba y Arancha del Sol. Víctor Puerto y Noelia Margotón, y Espinosa de los Monteros con Rocío Monasterio, entre otros muchos invitados.

De la mano de su mujer llegaba a la multitudinaria fiesta y aseguraba que "ahora mismo no me cambiaba por nadie". Además, protagonizó un discurso de lo más emotivo en el que aseguró haber reunido "a toda la gente que a lo largo de mi vida ha tenido algo que aportar, en definitiva todos los que han hecho posible que yo esté hoy aquí, gracias".

Agradeciendo a todos ellos su asistencia, José Luis aseguró que "es un sueño desde hace 12, 13 o 14 meses y hoy se hace realidad, espero que disfruten y lo pasen bien. Y de esta manera que las personas que han contribuido al homenaje, estoy muy emocionado, con un nerviosismo tremendo, quiero que todo salga bien, disfrutar desde lo más profundo de mi corazón".