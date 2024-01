José Luis Martínez Almeida, su brindis tras hacer público su compromiso matrimonial con Teresa Urquijo

MADRID, 9 (CHANCE)

Después de meses de intensos rumores acerca de sus planes de boda con Teresa Urquijo, José Luis Martínez-Almeida anunciaba en redes sociales el pasado 5 de enero su compromiso matrimonial con la joven, con la que mantiene una discreta relación desde hace casi un año: "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí" ha sido el mensaje con el que el alcalde de Madrid ha compartido con sus seguidores la mejor de las noticias. ¡Se casa!

Y poco a poco vamos conociendo más detalles de la que promete convertirse en una de las bodas del año. La pareja se dará el 'sí quiero' el próximo 6 de abril en una ceremonia religiosa cuya iglesia no ha trascendido por el momento, aunque sí parece seguro que la celebración tendrá lugar en la finca 'El canto de la cruz' de Colmenar Viejo, propiedad de la familia de Teresa, nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias e Íñigo Moreno de Arteaga, marqueses de Laserna.

Inmerso en los preparativos de su enlace, Martínez Almeida no descuida sus compromisos al frente de la alcaldía de la capital y este lunes reaparecía en la conmemoración del centenario de la Asociación de Cerveceros de España. Un acto en el que como no podía ser de otra manera y haciendo gala de su buen humor, ha brindado por su compromiso matrimonial: "Hay noticias por las que merece la pena brindar con una cerveza" ha apuntado con una sonrisa, confirmando que este será un gran año para él por su boda con Teresa, con la que confirmó su relación el pasado mayo y en la que ha encontrado a la mujer de su vida.

Un acto en el que el alcalde recibió un original regalo, una caricatura que no ha dudado en comentar, afirmando entre risas que veía su nariz "un poco desproporcionada".