Jose Luis Martínez-Almeida derrocha felicidad al hablar de su boda con Teresa Urquijo

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace apenas seis meses que el alcalde de Madrid acudía acompañado de su pareja a la tradicional corrida de toros de la Asociación de la Prensa que tuvo lugar en la Plaza de Toros de las Ventas. Fue entonces cuando aprovechó la ocasión para dejarse ver con ella y formalizar su relación ante la prensa.

Hoy, en la víspera del día de Reyes, el propio José Luis daba un paso adelante y confirmaba, a través de sus redes sociales, su nuevo estatus: prometido. Lo hacía publicando una imagen en blanco y negro junto a Teresa en la que desvelaba que ella le ha dicho "sí". Esta misma tarde hemos podido ser testigos de las primeras declaraciones del alcalde tras hacer público su enlace.

José Luis Martínez-Almeida se mostraba rebosante de alegría tras haber compartido esta noticia tan especial para él. Aseguraba sentirse muy feliz y contento con esta nueva etapa a la que se enfrenta junto a su prometida. Confesaba que todavía no han hablado de los detalles de la celebración pero espera poder organizar algo grande.

Apenas unos minutos antes de que diera comienzo la Cabalgata de Reyes de la capital madrileña, el alcalde comentaba lo satisfecho que se encontraba con el enlace, que lo considera un regalo adelantado de los Reyes Magos. "Sí, sí. No me puedo quejar a los Reyes Magos de este año. No tengo ninguna queja" comentaba entre risas. Sin duda alguna, el año 2024 ha comenzado con muy buen pie para la pareja, sellando más aún su relación y comenzando una nueva etapa juntos.