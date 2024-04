José Luis Martínez-Almeida desea lo mejor a Irene Urdangarín y Juan Urquijo: "que todo el mundo sea feliz"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid partía hace unas semanas para las Islas Maldivas y Bután junto a Teresa Urquijo para disfrutar de diez días de luna de miel. Celebrando su recién estrenado matrimonio, aterrizaba recientemente junto a su esposa, listo para retomar sus quehaceres en Madrid y atender sus compromisos con la ciudad. Esta mañana le veíamos participando en la presentación del Mutua Madrid Open y apenas unas horas después, desfilaba por la alfombra roja de los Premios Laureus demostrando de nuevo su apoyo por el deporte.

Como no podía ser de otra manera, José Luis Martínez-Almeida atendía amablemente a la prensa y reconocía que "hombre, desconectar no está mal, pero también está la felicidad de volver a Madrid" refiriéndose a su vuelta al trabajo tras estos días de vacaciones junto a su esposa. La prensa le preguntaba si le había dado tiempo a ponerse al día de todo lo sucedido y aseguraba diciendo que "me ha dado tiempo a ponerme al día, sí, sí, sí. Pues no ha pasado demasiado, con lo cual" aunque no se esperaba la siguiente pregunta por parte de la prensa.

Al mencionarle las imágenes de Irene Urdangarín y Juan Urquijo disfrutando del Safari Madrid en Aldea del Fresno en las que se muestran cómplices y felices, cambiaba rápidamente de discurso. "Eso no ha llegado, eso justo es lo que no ha llegado, fíjate" decía entre risas, mientras comenzaba a alejarse de los medios de comunicación, no sin antes desearles lo mejor a su cuñado y a la hija de la infanta Cristina: "lo importante es que todo el mundo sea feliz".

En la boda del alcalde con Teresa Urquijo pudimos ser testigos de la buena relación que mantiene con la corona real pero nadie se esperaba este nuevo giro en los acontecimientos, pudiendo haber una relación más estrecha entre ambas familias además de la de su matrimonio. Habrá que esperar para ver qué le depara el futuro a los dos jóvenes pero lo que sí está claro es que José Luis Martínez-Almeida se tomaba la situación con humor y no ha dudado en desearles lo mejor.