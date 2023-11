José Luis Martínez-Almeida y Nieves Herrero protagonizan un momentazo en el 'Rastrillo Nuevo Futuro'

MADRID, 19 (CHANCE)

José Luis Martínez-Almeida ha acudido esta mañana a 'El Rastrillo Nuevo Futuro' y lo cierto es que nos ha regalado dos momentazos que quedarán para siempre en nuestra memoria. El alcalde posaba ante los medios con varias personas más luciendo una sudadera en la que podemos leer 'Carrera Ponle Freno'.

El alcalde de Madrid se dejaba ver en el puesto en el que está trabajando su novia, Teresa Urquijo y Moreno, poniendo sandwichs y bocatas. Después de hacer ejercicio, a juzgar por el estilismo que lucía, no dudaba en comerse un buen sandwich mientras que conversa con los trabajadoras, entre las que se encontraba su chica.

Teresa mostraba su lado más solidario en 'el Rastrillo Nuevo Futuro' preparando bocadillos en un puesto del mercadillo... de lo más graciosa, con su delantal puesto, preparaba también picoteos varios para tener todo apunto ante la llegada de más personas.

Sin embargo, el momentazo del día lo ha protagonizado el alcalde cuando se ha dirigido al puesto donde se encontraba Nieves Herrero y esta le regalaba un ejemplar de su novela sobre la Baronesa Thyssen, que se negaba a recibir y le insistía en comprarlo.

Además, la periodista aprovechaba el momento para felicitar a José Luis por su compromiso con Teresa: "Me he enterado que se casa, enhorabuena" a lo que él, con sentido del humor, le respondía: "¿no me diga? Me he enterado por ti" de manera graciosa mientras Nieves le deseaba toda la felicidad.