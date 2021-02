José Luis Moreno y Alberto Caballero responden a las acusaciones de plagio de Agustín Pantoja

MADRID, 2 (CHANCE)

Kiko Rivera ofreció su entrevista definitiva - y la última según parece - el pasado domingo en el "Deluxe" y, además de cargar tintas contra su madre, Isabel Pantoja, no dudó en atacar nuevamente a su tío Agustín, que podría haber emprendido medidas legales después de que su sobrino le tildase de "mantenido", "egoísta", "amargado" y "frustrado", entre otras cosas.

En esta ocasión, además, Kiko desveló una anécdota sobre su tío mientras hablaba del fin de la amistad de su madre con José Luis Moreno. Y es que, según el Dj, Agustín contaba que fue suya la idea de la serie "La que se avecina" y que el productor le habría robado la idea: "Siempre dice que le mangó la idea. A mí me da la risa, ni que fuera Walt Disney o Spielberg".

Unas palabras que tanto el productor como los creadores de la exitosa serie, Alberto y Laura Caballero, no han tardado en comentar. Los hermanos han tirado de humor en Twitter y, después de llamar a Agustín Pantoja "imbécil" y de tachar de "ridícula" la confesión de Kiko, el ex de Vanesa Romero ha seguido hablando del tema: "Ya es hora de decir la verdad: todo fue una venganza porque Agustín Pantoja me plagió 'Piel Canela' en lo que iba a ser mi debut musical. Ya tenía apalabrada la gira de telonero de Greta y los Garbo. Nunca le perdonaré aquello. La depresión me llevó a hacerme guionista".

Posteriormente, desde "El programa de Ana Rosa" se han puesto en contacto con Alberto que, demostrando de nuevo su sentido del humor, ha desmentido que Agustín fuese la mente pensante de "La que se avecina": "No sé a que se dedica este señor, que suete eso es un poco ridículo porque si a mi me plagiasen la idea acudiría a los tribunales. La idea fue mía, no de mi tío. Fuimos a Jose Luis Moreno como productor para decirle, t'enemos esta serie'". Confesando que esta idea es "casi tan surrealista como el contenido de la serie" ha vuelto a llamar al hermano de Pantoja imbécil: "Si Agustín ha dicho eso el imbécil es él, no Kiko. Navega en el desconocimiento más absoluto, y le recomiendo a este creador que se está perdiendo este país que haga una serie, que estamos deseando ver otro 'Breaking bad'".

José Luis Moreno, por su parte, ha señalado entre carcajadas que "si Agustín tenía ese talento, que se pusiese a crear series", negando por tanto las palabras de Kiko Rivera, con quien asegura que, al contrario que con Isabel Pantoja, mantiene buena relación.