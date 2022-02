José Luis Moreno, tras declarar ante el juez: "Ha sido durísimo. No soy un capo, soy inocente"

MADRID, 17 (CHANCE)

José Luis Moreno ha declarado este jueves como imputado en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno imputado por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental, asociación ilícita y fraude fiscal y, como se esperaba, ha negado todas las acusaciones.

Tranquilo y firme, el productor ha prestado declaración de manera voluntaria durante más de tres horas en las que ha defendido su inocencia, asegurando que no es "capo" de nada, sino un empresario con una larga trayectoria y manteniendo que es incompatible ser productor audiovisual con ser un capo.

Tras su comparecencia ante el juez, Moreno ha abandonado la Audiencia Nacional emocionado y no ha dudado en atender a los numerosos medios de comunicación congregados, reiterando su inocencia y confesando que ha sido durísimo el daño que se le ha hecho a todos los niveles desde que fue detenido a finales del pasado mes de junio.

- CHANCE: ¿nos puede atender?

- JOSÉ LUIS MORENO: Les explico. Vamos a hacer en dos semanas una rueda de prensa. Todo ha ido muy bien. Les agradezco muchísimo su apoyo. Vamos a tener esta rueda de prensa en un sitio, ven la serie, la serie que no existía, y allí me preguntan todo lo que ustedes quieran.

- CH: Sale emocionado, le vemos emocionado.

- JOSÉ LUIS MORENO: Lo estoy. Me gusta España, me gusta la ley y lo que he vivido allí (señala a la Audiencia) ha sido un ejemplo.

- CH: ¿Sigue defendiendo su inocencia?

- JOSÉ LUIS MORENO: Sí

- CH: ¿Cómo ha explicado las acusaciones de mordidas?

- JOSÉ LUIS MORENO: ¡Ah no! Eso es una serie. Es una serie

- CH: ¿Es usted un capo?

- JOSÉ LUIS MORENO: ¿Tengo yo pinta de capo?

- CH: ¿Es verdad que en el día a día le mantienen sus hermanos?

- JOSÉ LUIS MORENO: Sí, y además estoy orgulloso porque no me había mantenido nunca nadie. Muchas gracias

- CH: Señor Moreno, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la declaración?

- JOSÉ LUIS MORENO: Muy bien, muchas gracias

- CH: ¿Ha salido contento?

- JOSÉ LUIS MORENO: Muy contento

- CH: ¿Confía imagino en la justicia?

- JOSÉ LUIS MORENO: Eso siempre. Siempre

- CH: ¿Cree que ha pagado un alto precio personal y profesional?

- JOSÉ LUIS MORENO: Durísimo

- CH: Ha sido duro ¿no?

- JOSÉ LUIS MORENO: Muy duro, pero se arreglará

- CH: Usted se declara inocente* nada de testaferros*

- JOSÉ LUIS MORENO: No hombre, por Dios

- CH: Nada de asociaciones ilícitas ni nada de eso ¿no?

- JOSÉ LUIS MORENO: Nada. Gracias