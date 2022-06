José Luis Sanz García, paleontólogo: "La saga Jurassic Park ha hecho más por la ciencia que muchos Gobiernos"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

'Jurassic Wold: Dominion', la nueva película de la saga 'Jurassic Park' que promete ser el "capítulo final" de la historia que Steven Spielberg inició allá por 1993 con el estreno de 'Parque Jurásico', llega este jueves 9 de junio llega a los cines. Una franquicia cinematográfica que desató una fiebre por los dinosaurios que dura hasta la actualidad y que, en palabras del paleontólogo José Luis Sanz García, hizo más por fomentar "la investigación y la ciencia que muchos Gobiernos".

"La saga Jurassic Park ha hecho mucho más por la paleontología que muchas otras iniciativas. Esta franquicia generó muchas vocaciones y además, en los años noventa, cuando la investigación en este campo estaba bastante bajita, con poca financiación tanto por la parte pública y como por la parte privada, de repente empezamos a tener más dinero para trabajar con fundaciones como The Dinosaur Society o Jurassic Society que ofrecían becas", recuerda el científico y divulgador especializado en el estudio de los dinosaurios en una entrevista concedida a Europa Press en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Sanz García, uno de los paleontólogos españoles de mayor renombre autor o coautor de ocho nuevos géneros de dinosaurios, asegura que "la fascinación por este tipo de cine es tal, que puede obrar milagros" y que la enorme proyección de 'Parque Jurásico' ha sido capaz de lograr por los dinosaurios y su estudio mucho más que cientos de libros y documentales sobre el tema.

EL NUEVO PARADIGMA

"La ciencia ficción es un medio excelente para difundir ciencia", sentencia el paleontólogo que asegura que el lanzamiento primero en 1990 del libro de Michael Crichton y el estreno de la película de Spielberg tres años después, contribuyeron decisivamente a implantar un nuevo paradigma sobre la imagen que se tenía de los dinosaurios y abrieron camino a esas "ideas de modernidad en la paleontología" que se estaban gestando desde los setenta.

Así, frente a la representación tradicional que se ofrecía en cine y televisión de estas criaturas ancestrales, retratadas durante décadas como "bestias gigantes, bobas" y prácticamente como un "monstruoso error de la naturaleza" al que había que matar, esta saga ofrece una visión de los dinosaurios "como animales, no como monstruos", seres con los que los protagonistas humanos pueden establecer "conexiones emocionales".

"En el cine, desde los años cuarenta, los dinosaurios siempre eran monstruos. Pero aquí por primera vez son animales que además despiertan emociones en los series humanos", dice con entusiasmo antes que recordar que precisamente por este cambio "ahora puedes ver a un niño durmiendo con su peluche de dinosaurio", algo que décadas atras era simplemente impensable.

Además de esta visión retrospectiva de toda la saga, el especialista destaca también aspectos apreciables desde el punto de vista científico en la última entrega, 'Jurassic World: Dominion'. Entre ellos destaca especialmente la representación en pantalla, al fin, de un dinosaurio con plumas, el Pyroraptor, una de las grandes reivindicaciones de parte de la comunidad científica donde, admite, la saga cuenta con detractores pero también con muchos fieles adeptos, como es su caso.

SON PELÍCULAS, NO UNA TESIS DOCTORAL

"Hay que entender que estas películas no pretenden ser una tesis doctoral sobre dinosaurios, ni siquiera es un reportaje de National Geographic", insiste Sánz García que ve con buenos ojos las licencias cinematográficas que se toma la saga jurásica en muchas ocasiones para construir cosas "espectaculares y divertidas". "No le puedes negar a los colegas cosas que sabes que son ciertas", reconoce el experto que cree que el gran error que cometen algunos de sus compañeros científicos es no diferenciar entre realidad y ficción.

"Hay una diferencia enorme entre la ficción y la no ficción. La no ficción tiene que estar sujeta a la ciencia, al método científico que no te puedes saltar nunca. Pero en la creación de la ficción no hay límites, el único límite es la imaginación humana. Y esa dicotomía, que a mí me parece muy evidente, es lo que no les entra en la cabeza a muchos colegas", dice entre risas.

'Jurassic World: Dominion' llega a los cines este jueves 9 de junio para cerrar una era en la saga al reunir por primer vez a dos generaciones ya que en esta aventura Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se unen a la oscarizada Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill en la cinta dirigida por Colin Trevorrow, que vuelve al frente de la franquicia tras dejar en manos de J.A. Bayona la anterior entrega, 'Jurassic World: El Reino Caído'.

La trama de esta nueva película de la saga transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios conviven -y cazan- con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

La franquicia de Universal Pictures y Amblin Entertainment, de nuevo con Steven Spielberg como productor ejecutivo, regresa a los cines con su sexta entrega tras recaudar más de 5.000 millones de dólares con sus anteriores filmes.

El reparto de la película cuenta con nuevos miembros como DeWanda Wise ('Nora Darling'), Mamoudou Athie, ('Archivo 81'), Dichen Lachman ('Agentes de S.H.I.E.L.D.'), Scott Haze ('Minari, historia de mi familia') y Campbell Scott ('The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro'). Vuelven a interpretar su papel BD Wong como el Dr. Henry Wu, Justice Smith como Franklin Webb, Daniella Pineda como la Dra. Zia Rodriguez y Omar Sy como Barry Sembenè.