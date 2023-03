José Manuel Díaz-Patón toma una drástica decisión sobre su notoriedad pública

MADRID, 19 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada presentó este sábado su libro en el centro cultural Trapiche de Guadaiza, en Marbella, y contó con la compañía de su pareja, José Manuel Díaz-Patón, que no se ha separado de su lado en estos últimos meses en los que no se ha hablado de otra cosa que de la polémica que ha protagonizado la diseñadora con Carmen Lomana.

Europa Press pudo hablar en exclusiva con la pareja de Ágatha y la verdad, nos dejó impresionados. Atrás quedaron esos días en los que José Manuel atendía a la prensa y se mojaba ante los comentarios de Lomana... ahora, parece que ha tomado la decisión de estar en un segundo plano.

El novio de la diseñadora nos aseguraba que él no sale en el libro de su pareja porque "he llegado a su vida en el último minuto" y, sin esperárnoslo, nos confesaba que "no quiero hacer ninguna declaración porque no quiero ser un personaje público, a mí se me conoce por mis escritos en el juzgado", lanzando una indirecta que solo él ha entendido: "no me gustan los bocazas, cada uno se debe meter en sus asuntos".

De esta manera, parece que José Manuel se ha cansado de aparecer en los medios de comunicación debido a la polémica en la que se metió -él solo- para defender a su pareja de las acusaciones de Lomana y ha tomado la decisión de no hacer ningún comentario al respecto, ni siquiera, sin ser preguntado por ello.

A pesar de esta decisión, José Manuel protagonizó ayer un momentazo en mitad de la presentación del libro de Ágatha cuando, sin esperárselo, se levantó de la silla para hacer un alegato hablando de los cazadores y ecologistas... un tema que no tenía nada que ver con el libro de su pareja y que provocó que la diseñadora le pidiera en varias ocasiones que guardase silencio porque no era momento para hablar de ello.