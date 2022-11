José Manuel Parada amenaza con demandar a Chelo García Cortés

MADRID, 22 (CHANCE)

La relación de Chelo García Cortés y su exmarido y hasta hace poco amigo, José Manuel Parada, parece haber llegado a un punto de no retorno. Las revelaciones que la colaboradora de 'Sálvame' hace en sus memorias, 'Sin límites', sobre su matrimonio - asegurando que se terminó cuando pilló al periodista con otra persona - no han hecho ni pizca de gracia al presentador, que se estaría planteando emprender medidas legales contra ella.

"He empezado a leer sus memorias y he tenido que dejarlas para no enfadarme. Con los años nos va fallando la memoria, pero yo leo cosas y digo 'si no ha sido así'. No deja de provocarme aunque he hecho lo imposible para tratar de llevarnos bien" asegura Parada, que no entiende como Chelo no le contó lo de su libro hasta el día anterior a publicarlo y no le consultó lo que iba a contar: "Ya la dejo por imposible. Que haga lo que quiera, que cuente lo que la de la gana* Bueno, que tenga cuidado porque como llegue un momento que diga, o haga, o escriba algo que no esté dentro de la legalidad pues, sintiéndolo en el alma*"

Un momento en el que se interrumpe, aunque finalmente reconoce que se está planteando demandar a su exmujer por sus memorias: "Por qué no, yo creo que Chelo me ha perdido el respeto hace tiempo y yo creo que no se lo he perdido a ella. No hay ni una sola vez que yo haya ido a algún medio a contar su vida privada, he podido entrar en cosas que ella ha contado. Ha contado cosas que he tenido que ir a decir 'no mira, esto no es así'. He tenido que ir a desmentirla" se lamenta.

"Ya llevo perdonando y tratando de no darle importancia a lo que cuenta Chelo muchos años y ya está bien. Yo nunca me he metido en su vida privada, nunca he contado nada de nuestra relación" añade, confesando que está "tan molesto, tan enfadado y tan indignado" con la tertuliana que está dispuesto a emprender medidas legales y verse las caras con ella en un juzgado: "Tengo que hablar con mis abogados porque no sé lo que voy a hacer, pero no me importaría".

"En sus memorias ha contado respecto a mí, mentiras. Cosas que no son así. Las ha llevado a su terreno, hasta el punto de decir que la relación nuestra se acabó porque yo fui infiel. Eso me parece tan horroroso* A mí se me conoce, por mis trabajos* Pero yo no he ido nunca a la tele a contar: me enamoro, me separo* Yo no he entrado nunca en ese mundo de las exclusivas, entonces me parece muy feo que una persona de la que yo siempre he intentado hablar bien, que hemos convivido tantísimos años, al final de nuestra vida cuando ya estamos los dos viejecitos, pues que se ponga a contar cosas que creo que deberían quedar en la intimidad de los dos..." añade indignado y dolido, advirtiendo que él "podría escribir la segunda parte de las memorias y contar todo lo que ella se ha olvidado contar, y no quedaría nada bien". "Pero no lo voy a hacer, que esté tranquila" asegura, revelando que a partir de ahora no volverá a hablar de Chelo.

¿Hay alguna posibilidad de que cambien las cosas entre ellos? Parada lo tiene claro y como afirma con rotundidad, su 'perdón' pasa porque su exmujer rectifique y admita que se ha equivocado y ha confundido fechas. "Si sabe que a mí me ha dolido, tiene que pedir perdón y decir 'es posible que no haya sido así'" sostiene.