José Manuel Parada asegura haber aconsejado a Ángel Cristo Jr que tenga un acercamiento con su madre

MADRID, 1 (CHANCE)

Un mes después del fallecimiento de Silvia Tortosa a los 77 años tras una metástasis galopante de la que todavía no está claro si fue consciente en sus últimos momentos, la actriz sigue de plena actualidad.

A pesar de que la discreción marcó su vida privada siendo una de las artistas más populares de nuestro país, en las últimas semanas no se ha dejado de hablar tanto sobre su separación de Carlos Cánovas como sobre si su exmarido estaría presente en su millonario testamento.

Hemos podido hablar con José Manuel Parada y, sorprendentemente, nos ha defendido a Carlos Cánovas, asegurando que "él no ha contado nada, él no dice nada, le achacan de qué se ha presentado como viudo, es que es el viudo, es que estaba casado con ella y ella misma en el testamento dice su cónyuge".

Al preguntarle al que fuera íntimo amigo de Silvia si cree que debería heredar por la supuesta infidelidad nos confesaba que "si en este país hubiera que desheredar a todos los maridos y a todas las esposas infieles, no iba a heredar casi nadie" por lo que cree que "son temas de la vida privada".

Además, opina que es cuestión de tiempo que la tensión le pase facture y hable de lo que siempre se ha callado: "Si seguimos tirando, tirando, tirando, vamos a conseguir que él se canse y a lo mejor que él cuente lo que está resistiéndose a contar, porque aquí no hay la historia de unos buenos y otros malos".

Completamente convencido de que la verdad saldrá a la luz, Parada asegura que "no lloremos tanto, sobre todo por la memoria de nuestra Silvia, no vaya a ser que si se cuentan las cosas que han pasado durante 18 años, estemos destrozando la imagen de nuestra amiga".

Por otro lado, le preguntábamos por Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia y nos ha confesado que "últimamente los he visto, a la parejita y se les ve muy enamorados, se les ve con mucha ilusión".

Además, nos desvelaba que le ha aconsejado que tenga buena relación con su madre, ya que llegó a decir al joven que "será tu madre para toda la vida. Una madre es para siempre, un padre para siempre" por lo que cree que "no hay que anteponer una novia o una madre. una novia tiene su lugar y una madre tiene su lugar, pero lo que ha pasado ha pasado, pasado está y debe ser olvidado".

El colaborador de televisión también tuvo palabras para Isabel Pantoja con la que no tendría problema en reconciliarse a pesar de su distanciamiento: "Yo no tengo ningún inconveniente en darle un abrazo a ella porque la he querido mucho y lo que me ha pasado es que me he sentido dolido en ocasiones porque no entiendo su actitud".

Por último, le preguntábamos por la polémica que hay servida en el clan Campos y nos llamó especialmente la atención el consejo que envió a las hermanas: "Que se calme un poquito ella y la hermana y no hablen tanto cuando le pregunten. A veces es lo que hay que hacer, callarse. En boca cerrada no entran moscas".