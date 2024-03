José Manuel Parada asegura que Isabel Pantoja no tiene porqué estar enamorada

MADRID, 3 (CHANCE)

Isabel Pantoja ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. Además de por su posible mudanza, la tonadillera ha dejado de lado el encierro en Cantora y se ha dejado ver por las calles de Córdoba con amigas, volviendo a vivir esos momentos de desconexión y entretenimiento con su gente querida.

Hace unos días pudimos hablar con José Manuel Parada y nos confesaba que cree que a Isabel Pantoja le vendría muy bien venirse a Madrid a vivir: "Pues yo creo que haría bien. Sería una estupenda idea, porque aquí no iba a estar tan alejada, si viene aquí, yo le doy la bienvenida".

En cuanto a si podría estar enamorada de nuevo, el que fuera presentador de televisión nos explicaba que "en este país nadie que sea tan noticiable como Isabel Pantoja. Si va al médico, es noticia. Si va a pasear, es noticia. Si se le ve con alguien, es noticia. Siempre es noticia" y por eso no entiende porqué cuando "la ven con alguien, ya tiene que surgir el amor" y no tiene porqué, ya que "puede haber una amistad y no es necesario que sea amor. Pero si es amor y está enamorada, estar enamorada siempre da felicidad".

En cuanto a lo sucedido con María del Monte y su sobrino, Antonio Tejado, nos explicó que "de momento son conjeturas, no sabemos en qué va a quedar todo, pero claro que la policía, la guardia civil tengan dudas, y bueno, más que dudas ellos yo creo que tienen certeza de que su propio sobrino, al que ella ha tratado casi como un hijo, pueda estar ahí".

Por otro lado, Parada se mostró muy feliz por el momento tan dulce que está viviendo Ana Obregón y nos desvelaba que "la pequeña le ha traído toda la felicidad, el color también, claro, y sobre todo creo que la pequeña le ha dado la ilusión que había perdido, las ganas de vivir, la fuerza para vivir y todo".

Además, dejaba claro que "lo que quiero es que no lo pierda nunca, que la vida le dé tantas satisfacciones y tanta felicidad que no pueda volver la sombra de la tristeza a su vida", reflejando así su preocupación por su amiga.