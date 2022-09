José Manuel Parada asegura que la mujer del padre de Chelo García Cortés era como su madre

MADRID, 3 (CHANCE)

Tras conocer el delicado estado de salud en el que se encuentra Bernardo Pantoja, su hija Anabel se ha desplazado hasta Sevilla para estar a su lado. Y es que recordemos que según las informaciones que han trascendido, el hermano de la tonadillera habría ingresado por una infección, pero su situación es bastante preocupada, tanto que Junco no puede más.

Europa Press ha podido hablar con Sylvia Pantoja y, aunque está alejada de la familia, nos ha confirmado que irá a visitar a su primo Bernardo Pantoja al hospital cuando viaje a Sevilla: "Voy a ir a verlo, voy a ir" y añade "que voy a ver a mi primo cuando vaya a Sevilla de verdad".

La cantante evita valorar la ausencia de Anabel Pantoja en el hospital y se limita a encogerse de hombros. De lo que no quiere oír ni hablar es de su prima Isabel Pantoja: "Entonces me voy". Sylvia, que salía de una reunión con José Manuel Parada, no dudaba en cederle el relevo para que éste diese su opinión al respecto: "me da penita... es buena gente".

Por otro lado el periodista pide perdón a Chelo por decir que la pareja de su padre era su madre aunque él la sigue considerando su suegra: "lo siento muchísimo. Para mí siempre ha sido la madre de Chelo pero si hay que rectificar digo no es la madre de Chelo pero sí puedo decir que es mi suegra, que ha sido mi suegra y será mi suegra hasta el día que se muera. Y como es una señora que tiene 92 años y está muy sola quiero ir a verla y nadie tiene ningún derecho a comentar ni a decir nada. Yo seguiré yendo a verla porque le hace mucha ilusión y lo hago por cariño, porque la quiero mucho a mi suegra Carmen porque para ella también soy de la familia por muchísimos años, y lo hago también por humanidad".

"Yo he conocido a una señora que ha criado a Chelo" añadía el periodista, además de asegurarnos que a esta señora le haría ilusión que Chelo fuese a verla: "A ella le haría mucha ilusión porque ella si habla de su hija, Chelo no habla de su madre aunque la haya criado desde los 8 o 9 años".

José Manuel insiste que en ningún momento hizo esos comentarios por provocar a la periodista: "Para nada. A mí me preguntaron ¿qué tal te llevas con Chelo? Y dije que con Chelo después de haber sido pareja durante tantos años hemos tenido nuestros problemas y después tratamos de solucionarlos que creo que es lo que hay que hacer en la vida".

En ningún momento quiso hacer daño a su amiga: "Yo no dije nada malo de Chelo, no dije nada malo de la señora que yo siempre he considerado la madre de Chelo aunque sé que la madre de Chelo murió antes pero yo nunca la conocí. Para mí siempre la madre cuando veníamos a Madrid estaba su padre y ella que consideraba su madre. Que ella no quiere que diga que es su madre, pues no es su madre. Ya está".

Pero lo cierto es que Chelo se mostró muy molesta, también porque no recibió ningún mensaje de él cuando se rompió el radio: "Pues es que ese ya es un tema particular que tendríamos que contar muchas cosas de lo que ha pasado y yo no quiero hablar mal de nadie y solo quiero hablar bien y ya está. Y solo he hablado bien y espero seguir hablando bien".