José Manuel Parada, cansado de los desplantes de Isabel Pantoja: "La paciencia tiene un límite"

El periodista no entiende por qué se acabó su amistad con la tonadillera, a la que sigue recordando con cariño

MADRID, 5 (CHANCE)

De lo más polifacético, José Manuel Parada se ha embarcado en un nuevo e ilusionante proyecto de la mano de 'La década prodigiosa'. "Una tournée de barrio", un homenaje a nuestros mayores en el que el famoso grupo cantará éxitos de artistas como Karina, Nino Bravo o Camilo Sesto en un espectáculo sin precedentes presentado por el periodista, y que podremos disfrutar en el madrileño Teatro Maravillas a partir del próximo 24 de octubre.

Con motivo de su inminente estreno, José Manuel nos ha atendido y, tan sincero y claro como siempre, nos ha hablado de su distanciamiento con Isabel Pantoja, del fallecimiento de doña Ana y de los abusos que Sofía Cristo sufrió siendo una niña y que confesaba recientemente en 'Secret Story'. Muy amigo de Bárbara Rey, el presentador se pronuncia por primera vez sobre este durísimo momento que la hija de la vedette ha mantenido oculto hasta ahora.

Desvelando que su amistad con Isabel vino de la amistad con su madre - con quien siempre tuvo una relación de lo más especial - Parada imagina lo mal que lo tiene que estar pasando la tonadillera tras el fallecimiento de doña Ana y confiesa que, en estos complicados momentos, siente más que nunca que su amistad se acabase. "Me gustaría poder darle el pésame, porque para Isabel su madre era lo más grande. De lo último que hablamos era de la edad de su madre, que se encontraba mal y sé que en estos momentos lo tiene que estar pasando muy mal, se tiene que acostumbrar a vivir sin lo que ha sido el eje de su vida", apunta.

Además, y cuando pensábamos que llevaban años sin relación, Parada nos ha contado algo que no se había hecho público hasta ahora: "Cuando vi lo mal que lo estaba pasando con sus hijos recapacité y dije, pero vamos a ver, por qué estamos distanciados Isabel y yo, no hay ningún motivo, y le dejé un mensaje en WhatsApp, le dije soy José Manuel Parada, no sé si tendrás mi número, te mando este mensaje para si quieres que hablemos". A los dos o tres minutos me llamó, me dijo claro que sí, cómo no, nos hemos llevado siempre bien". "Aclaramos muchas cosas, pensamos ya nunca más volverá a pasar, de repente volvió a pasar, dejó de coger el teléfono, yo dije no te puedo obligar, lo he hecho y lo volvería a hacer. Ella cambia tanto de teléfono, yo no cambio de teléfono, tengo el mismo número desde el primer día hasta hoy", sostiene dolido.

Confiando en que su acercamiento con Kiko Rivera haga que Isabel recapacite y retome el contacto con algunos antiguos amigos, el presentador asegura que "no puedo hablar nada malo de ella. A mí nunca me habrás oído hablar mal, a veces me enfado porque no entiendo la reacción que ella ha tenido. Yo tengo la conciencia muy tranquila de que nunca le he hecho ningún daño".

"No sé lo que le ha pasado, cuando hablamos es como si no hubiera pasado nada, y luego algo pasa que deja de coger el teléfono, la paciencia tiene un límite", confiesa, contándonos la determinación que ha tomado respecto a la tonadillera: "Yo no le voy a obligar a que sea mi amiga, pero veo que le ha pasado a mucha gente, gente que han sido amigos y que ahora no tienen relación con ella, lo siento mucho, pero yo no hago mi vida".

En otro orden de cosas, Parada se ha pronunciado por primera vez sobre la desgarradora confesión de Sofía Cristo desvelando que sufrió abusos sexuales por parte de alguien muy cercano a su familia cuando tenía 5 años. "A mi Sofi la he visto nacer, la quiero y me ha sorprendido mucho", señala, asegurando que no tenía ni idea de estos abusos: "Creo que no lo sabía ni su madre ni nada. Me parece tremendo que se abuse de menores de edad, yo estoy en contra de los abusos. La gente adulta es libre de hacer lo que le dé la gana pero siendo adultos y con libertad pero con gente menor de edad, no rotundo".

"Ella es una niña que ha evolucionado mucho y creo que no merece la pena porque es una persona que ya está inhabilitada. Ahora está pasando una etapa muy feliz", señala cuando le preguntamos si Sofía denunciará estos abusos, confesando que no ha hablado con Bárbara Rey desde que la Dj confesó este terrible episodio de su infancia.