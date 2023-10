José Manuel Parada defiende a Isa Pantoja de las ausencias en su boda

MADRID, 8 (CHANCE)

El próximo 13 de octubre, Isa Pantoja y Asraf Beno vivirán uno de los momentos más especiales de su vida: se darán el 'Sí, quiero' rodeados de todos sus seres queridos, aunque será un enlace matrimonial con sonadas ausencias: la de Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Aunque Isa lo ha intentado todo para estar bien con su hermano, el dj no tiene relación con ella y, en cuanto a su madre, Isa tiene claro que no acudirá a su enlace a pesar de que ella no le ha llamado para decírselo.

Este fin de semana, hemos hablado con José Manuel Parada en el estreno del nuevo espectáculo de Miguel Lago 'LAGO COMEDY CLUB' y nos ha confesado estar muy triste por las ausencias en la boda de Isa y Asraf: "me parece muy triste que se case y yo creo que hay que saber perdonar ,no puedo entender que su madre y hermano".

Además, el colaborador de televisión aprovecha para expresar que "tampoco sé el porqué Isabel y yo estamos distanciados, porque no hay motivo pero entiendo que si ella no es capaz de perdonar y asistir la boda de su hija, lo mío le debe importar muy poco".

José Manuel considera que "es una pena, pero imagino que irá mucha gente amiga y que quiere a Isa y a Asraf y le deseo que tengan toda la felicidad del mundo" porque "yo le deseo a la gente que sea feliz, no le deseo nada malo a nadie, no me apetece que nadie sufra porque si alguien sufre y yo le quiero pues sufro yo también".

Con todo, el que fuera presentador de televisión nos reconocía que él no irá a la boda porque "no estoy invitado, no tengo relación con ella" a pesar de que la conoció "de niña como todo el mundo sabe", pero "le deseo una felicidad tremenda, a su novio le conozco desde que fue mister no se qué, tenemos una buena relación, pero no una amistad como para que me inviten a la boda, si me hubieran invitado hubiera sido porque tengo un buen recuerdo de ella y de su novio".