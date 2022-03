José Manuel Parada, desconcertado ante el encierro de Isabel Pantoja en Cantora

MADRID, 20 (CHANCE)

Si hay algo que nadie entiende acerca de la vida de Isabel Pantoja es la ausencia en los medios de comunicación, la poca vida social que tiene y sobre todo, su encierro en Cantora, algo que se ha criticado tiempo antes de que falleciese su madre, Doña Ana, hace unos meses.

Se habla de que la tonadillera sigue teniendo amistades que están en la finca con ella, pero lo cierto es que ya ningún rostro conocido tiene relación con Isabel. Todos los que entraron, salieron de su vida y a algunos de ellos les vimos en los platós de televisión hablando de ella y otros, han guardado silencio para siempre.

Hablamos con José Manuel Parada y nos asegura que está desconcertado por la decisión de Isabel Pantoja de mantenerse alejada de la gente que la quiere: "está allí metida en Cantora, con su hermano, y no tiene relaciones ni con sus nietos ni con sus hijos ni con nadie" y asegura que: "a mí si que me da mucha pena porque yo he querido mucho a Isabel, mucho, mucho hay que dejarla, hay que respetarla".

El que fuera presentador de televisión no entiende los prejuicios hacia las residencias de mayores, sobre todo por la polémica que se ha originado tras la noticia de Concha Velasco: "yo no sé por qué hay este concepto de que irse a una residencia es algo malo y que los hijos te abandonan".

Parada nos ha asegurado que los hijos de la actriz se preocupan por ella y que las críticas están fuera de lugar: "a mí, las críticas que se han hecho, me parecen absolutamente absurdas e inapropiadas" y termina con unas bonitas palabras para la actriz: "yo a Concha Velasco le tengo mucha admiración y mucho cariño. Ella sabe que a mí me ha levantado en momentos duros, difíciles".