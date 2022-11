José Manuel Parada desvela cómo está su relación con Isabel Pantoja

MADRID, 19 (CHANCE)

La relación de Isabel Pantoja con sus amigos de toda la vida ya no es la misma, la tonadillera se ha distanciado de todas esas personas con las que se relacionó durante muchos años de su vida y ahora, no sabe nada de ellas. Un caso concreto es José Manuel Parada, con quien hemos hablado y nos ha explicado que no sabe nada de ella.

José Manuel Parada habla sobre su relación con Isabel Pantoja: "no sé nada de ella hace tiempo" y subraya que ha preferido no llamar a Kiko Rivera ras conocer que sufrió un ictus "no, porque cuando uno está así, malito y lo está pasando mal lo que menos tiene sanas es de que te estén molestando, le pregunto cómo estás: y tiene que contestar lo mismo y volver a repetir la misma historia 25 veces"

Además, el periodista nos confiesa que "yo he pasado un catarro tremendo ya agradecía tanto que no sonara el teléfono, a la gente amiga cuando está pasando un problema de salud le suelo dejar bastante tranquilo para que no se vea con la obligación de contestar cuando no tienes ganas".

Eso sí, el que fuera presentador de televisión ha destacado que le apena ver tan distanciados a Isabel y a Kiko y Chabelita: "yo siempre que me han preguntado me da mucha pena, he conocido a Isabel Pantoja queriendo a sus hijos, dando la vida por Kiko y Chabelita, que esto me sorprende mucho".