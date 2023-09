José Manuel Parada, indignado con Susanna Griso: "Hay cosas con las que no se puede uno reír ni burlar"

MADRID, 29 (CHANCE)

José Manuel Parada se ha convertido en uno de los inesperados protagonistas de la crónica social en los últimos días después de que el programa 'Espejo Público' le dedicase un reportaje en tono de humor comentando la gran cantidad de tanatorios a los que había asistido en los últimos tiempos.

Dolido con Susanna Griso, y defendiendo que si le hemos visto en varias capillas ardientes es porque han fallecido amigos con los que tenía una gran amistad, como María Teresa Campos, Carmen Sevilla o Hilario López Millán, Parada rompe su silencio y manda un contundente mensaje tanto a la presentadora de Antena 3 como a los que se han "burlado" de su dolor.

"Hay que saber los límites. Hay cosas con las que no se puede uno reír ni burlar. Mientras salía el reportaje salían los presentadores como muertos de risa. A mí no me hizo ninguna gracia porque a mí no se me puede cuestionar el hecho de que haya tenido la desgracia de que en un mes se me hayan ido cuatro personas que están en mi vida, pero están en mi vida desde hace muchos años" ha dejado claro, muy molesto porque se haya especulado con que "voy al tanatorio de María Teresa para salir en la foto cuando estaba en mi vida de muchos años".

"Se me ha ido gente a la que yo tengo mucho cariño y mucho respeto profesional y pienso seguir haciéndolo" asegura, especialmente indignado porque en el vídeo que le dedicaron en 'Espejo Público" se haya "insinuado que soy gafe y que ser mi amigo hace que esas personas mueran". "Eso me parece de una desfachatez tan enorme, tan grande, que no tiene justificación ninguna. Yo no mato a nadie, yo no soy gafe y la gente que ha estado a mi lado, lógicamente, mucha ha muerto, pero ya porque tenían una cierta edad, pero yo no mato a nadie, ni soy gafe ni destruyo la vida de nadie, yo trabajo en esto para hacer feliz al público" afirma muy enfadado.

Por ello, y aunque Susanna ha explicado que lo hicieron sin mala intención, Parada confiesa que "me ha sentado muy mal y me ha puesto muy triste en un momento en el que yo he tenido una crisis grande, porque ver morir a tanta gente a la que quieres y ver que tu listado se va quedando cada vez con menos gente, te produce una cierta depresión".

"Si saben que yo estaba mal y que su reportaje me ha sentado mal, todavía estoy esperando una palabra de las personas, yo no voy a dar nombres, cualquiera de las personas responsables de eso y de esas risas, que cuando a mí me las mandaron me produjo mucho daño, todavía estoy esperando que me pidan disculpas y que me pidan perdón. Porque yo si hago daño a una persona sin querer, pido perdón" ha añadido, muy molesto porque no se han puesto en contacto con él para disculparse: "Aceptaré las disculpas de Susanna Griso cuando Susanna Griso me pida a mí disculpas" sentencia.

"Yo no voy a los tanatorios a sacarme fotos ni a promocionarme, yo voy a los tanatorios cuando muere alguien que está unido a mi vida, que está unido a mí, y que voy al tanatorio y muchas veces salgo del tanatorio llorando con mucha pena" afirma decepcionado.

Sin embargo, José Manuel no cierra la puerta a reconciliarse con Susanna y no dudaría en visitar su programa si le llama: "Con ella me tomo no un café, me tomo 100 cafés, faltaría más, es una compañera". "Yo también me he equivocado en otras ocasiones sin mala intención. Cómo no voy a admitir que los demás también se equivoquen, pues claro, yo estoy dispuesto. Solo quiero que reflexionen porque el reportaje que hicieron a costa de mi dolor era totalmente innecesario" afirma.