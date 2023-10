José Manuel Parada, el inesperado defensor de Augusto Algueró tras la polémica de las cenizas de Carmen Sevilla

MADRID, 13 (CHANCE)

El entorno de Carmen Sevilla se ha alineado en contra de Augusto Algueró después de que el diario 'ABC' haya revelado que el único hijo de la inolvidable actriz no ha recogido sus cenizas del tanatorio de Pozuelo de Alarcón 105 días después de su fallecimiento.

Las sobrinas de la presentadora del 'Telecupón', Elena y Carmen, el que fuera su representante, Luis Méndez, o algunos de sus amigos más fieles, como Tino -su chófer y escudero durante casi 3 décadas- han reaccionado a la actitud de Augusto, tachándola de 'dejadez' o 'abandono' y asegurando que a la artista no le hubiese gustado nada lo que está haciendo su hijo.

No es la única polémica que ha perseguido a Carmen tres meses después de su muerte, ya que se especula con que sus joyas habrían 'desaparecido' -aunque realmente las habría donado en vida a la Virgen del Pilar de Zaragoza- y su hijo estaría preguntando por ellas.

Uno de los grandes amigos de la presentadora, José Manuel Parada -que trabajó durante años con ella en 'Cine de barrio'- no entiende nada de lo que ha pasado en los últimos días: "Es tremendo, esta mujer ya no ha dejan descansar en paz. Ya quisiera que no se hablase tanto de ella y de temas tan delicados".

"Yo no sé lo que ha pasado ni con las joyas ni con las cenizas. No sabemos nada porque no sabemos quién dice la verdad, quién no. El tanatorio ha confirmado que las cenizas siguen aquí, ¿no? el tanatorio no puede hacer eso, sería una ilegalidad por la ley de protección de datos no pueden dar información de que están las cenizas y de que no están. Su hijo Augusto dice que las cenizas no están en el tanatorio..." añade, reconociendo que no sabe ya qué creer. "Yo oigo y rezo para que mi Carmen descanse en paz" explica.

A pesar de la gran amistad que le unía a Carmen, José Manuel asegura que no ha sido invitado al funeral en su memoria que han organizado sus sobrinas el próximo lunes 16 en Madrid y lanza un dardo a las primas de Augusto: "Yo no tengo ni idea. Nosotros hicimos un funeral, Rappel, el Padre Ángel en la iglesia del centro de Madrid, con la autorización y el permiso de su hijo. Y ahora de repente aparecen estas dos sobrinas que dicen que quieren hacerle una misa, tienen todo el derecho del mundo a hacer una, dos o tres, las que quieran, pero yo no tengo ni idea" sentencia.

El colaborador, que pone en duda que la artista vendiese sus joyas y apunta que es "más fácil que desaparezcan" a que las hayan robado, cree que la única que sabrá la verdad de lo sucedido con sus alhajas será "Carmen desde allá arriba". "Yo creo que no estará tranquila porque está viendo que se dicen cosas que son incluso un poco ofensivas" apunta.

Y es que aunque confiesa que piensa de manera "muy distinta" a Augusto y que "haría las cosas diferentes a cómo las hace él", lo más importante es "respetar que haga las cosas como considera".

"Él es el único heredero tanto de su madre como de su padre, no olvidemos que es hijo de don Augusto Alguero, alguien muy importante en la música de este país. Él nunca ha ejercido de eso, no ha vendido exclusivas, no quiere pertenecer a este mundillo, no aparece nunca en entrevistas ni nada, no le gusta. Lo único que pide es 'dejarme en paz', cuando le llaman por las cenizas dice 'preocuparos por vuestra madre, yo tengo que cumplir con lo que mi madre me pidió', ya está" defiende.

"Augusto está muy saturado, creo que se merece un respeto. No es ningún sinvergüenza. A él no le gusta todo esto, no participa de estas cosas de los medios. Lo respeto profundamente, aunque no lo comparta" sentencia, convencido de que el hijo de Carmen no romperá su silencio: "No va a decir nada, va a seguir en la línea en la que lleva tantos años y tanto tiempo. Lo tiene bastante claro, repito, hay que respetarlo, él es el heredero de Carmen Sevilla y para él Carmen no es solo la figura del cine y la televisión, para él es su madre y él querrá seguir con los mandatos que le dejó su madre. Hay que dejarlo en paz, que el chico esté tranquilo, que viva sin esta presión que le estamos poniendo".