José Manuel Parada respeta la decisión de Isabel Pantoja de estar alejada de todos sus amigos

MADRID, 18 (CHANCE)

"Es muy trabajadora. Sigue pidiendo trabajo... Chica, descansa ya, si has hecho todo lo que tenías que hacer" eran las palabras de José Manuel Parada hace unos días en el programa 'Enamorados de Madrid' sobre María Teresa Campos. Unas declaraciones que traían cola y que el presentador de televisión no ha dudado en aclararnos.

José Manuel Parada matiza sus palabras sobre María Teresa Campos y asegura que las declaraciones que salieron el otro día en televisión estaban manipuladas pues habían cortado una parte que descontextualizaba su opinión: "mientras ella tenga su cabeza en su sitio y siga conservándose lo bien que se conserva si yo fuera director de televisión yo le llamaría para darle un programa" asevera.

Asimismo, asegura sobre Isabel Pantoja que "desgraciadamente, es mí pasado no mi presente. Pertenece a un pasado común que hemos tenido, del que yo me siento satisfecho, siempre la he querido mucho, la he admirado mucho y la he respetado mucho. Hemos trabajado juntos haciendo unos programas estupendos y trabajar con ella fue fabuloso. Pero ahora ella prefiere estar retirada no hablar con nadie, pues habrá que respetarle, claro que sí".

De esta manera, José Manuel ha aclarado que en ningún momento hizo esas declaraciones para ofender a María Teresa Campos y ha asegurado además que respeta la decisión de Isabel Pantoja de estar alejada de todos aquellos que le brindaron un día su amor.