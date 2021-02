José Manuel Parada revela el impresionante caché que cobraba Isabel Pantoja

MADRID, 22 (CHANCE)

Conocedor de la vida de Isabel Pantoja y de muchas de 'las más grandes' de nuestro país, José Manuel Parada se somete el polígrafo de Conchita para desvelar algunas de las vivencias que ha compartido con estas mujeres que han formado parte de la historia de España.A pesar de los constantes problemas económicos que han rodeado a Isabel Pantoja a lo largo de su vida, Parada asegura que la tonadillera era una de las mujeres con más caché de la televisión española: "Isabel Pantoja cobraba por hacer dos playbacks en los programas 10 millones de pesetas. Rocío Jurado cobraba casi la mitad".Amigo de Encarna Sánchez, el presentador asegura que ella no era tan cruel como la han intentado pintar: "Encarna no era una santa, ni un modelo, pero desde luego para mí no era tan mala como la pintáis vosotros" y asegura "Encarna Sanchez decía, lo que hace el vidio, cuando veía las fotos de la Pantoja y María del Monte". Muy cercano a la familia Pantoja desde hace años, Parada asegura que los problemas de Kiko Rivera con sustancias ilegales también llegaron a sus oídos por lo que sería muy complicado que su propia madre no hubiera tenido constancia de ellos. "A mí me ha servido mucho lo que ha contado Kiko, muchas veces pensaba que era yo el que estaba equivocado. Me siento muy identificado con Lolita, ella no reconoce a la Isabel Pantoja de ahora ni yo tampoco".Tras haber sufrido en sus propia piel los cambios de humor y los desplantes de la tonadillera en algunos de sus conciertos donde lo trató como si no lo conociera de nada, Parada reconoce: "Yo pensé todo lo contrario, que el paso por la cárcel la iba a humanizar". Aunque el presentador asegura que era desconocedor del famoso cuarto en el que Isabel guarda los trajes de Paquirri, si que reconoce que en alguna ocasión le preguntó por la polémica herencia: "Yo en algún momento le pregunté por el tema de las herencias pero la verdad es que te daba explicaciones que te convencían, como siempre que quería conseguir algo".En cuanto a su relación con María Teresa Campos, Parada reconoce que ha discutido en muchas ocasiones con ella: "María Teresa me hizo muchos feos y se lo dije a la cara". Amigo también de Isabel Gemio, el presentador cree que en la polémica entrevista entre ambas, María Teresa no supo redirigir las preguntas que Isabel le estaba haciendo con sentido del humor. "Ya he trabajado con las dos, ya he reñido con las dos, me gustaría trabajar con alguien nuevo" reconoce Parada.