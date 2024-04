José María Almoguera rompe su silencio para dejar claro que no ha dado una nueva exclusiva: "Es lo mismo"

MADRID, 11 (CHANCE)

Una semana después de haber arremetido contra Carmen Borrego en una comentadísima exclusiva en 'Semana' que todavía sigue coleando, José María Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo, protagonizan de nuevo la portada de la revista, con nuevos reproches hacia la hija de María Teresa Campos.

Unas declaraciones que como ya ha aclarado el director de la publicación, Jorge Borrajo, son cosas que se quedaron en el tintero en la primera entrega de la entrevista y que han decidico recuperar y sacar a la luz después de la contundente respuesta de Carmen a su hijo y a su nuera en los platós de 'Supervivientes', 'Así es la vida' o 'Vamos a ver'.

Entre ellas, José María y Paola sostienen que en ningún momento se plantearon vender la exclusiva de su embarazo, y aseguran que no cobraron ni un euro por ella. Una versión radicalmente distinta a la que la tertuliana, que ha relatado que en un principio iban a salir con ella en la revista 'Lecturas' pero se echaron atrás después de que saliesen a la luz los audios en los que su nuera ponía 'verdes' a las Campos. Aun así, Carmen afirma que les dio una importante cantidad por esta entrevista que finalmente hizo en solitario. Algo que su hijo niega.

En completo silencio desde que arremetió contra su madre vía exclusiva, y envuelto en rumores de montaje porque hay quien apunta a que no se ha separado de Paola sino que han hecho esto para sacar dinero y vengarse de Borrego, José María ha decidido romper su silencio y ha aclarado ante las cámaras de Europa Press que las nuevas declaraciones que ha publicado 'Semana' este miércoles no forman parte de una nueva entrevista: "No hay segunda parte". "Es lo mismo que ya se había hablado" ha afirmado rotundo, dejando claro que su intención es mantenerse al margen por el momento y no echar más leña al fuego en la guerra mediática que protagoniza con su madre.

Respecto a si su separación es un montaje y a los rumores de que Paola podría sentarse en un plató de televisión, "no tengo nada que decir" ha asegurado tranquilo, haciendo oídos sordos a las durísimas críticas que le ha dedicado su tía Terelu Campos en 'Lecturas', donde se ha preguntado públicamente si a su sobrino le compensará lo que ha cobrado teniendo en cuenta que ha destrozado a su madre y al resto de su familia.