José María Almoguera rompe su silencio y estalla tras la contundente respuesta de su madre

MADRID, 9 (CHANCE)

Este lunes ha sido un día complicado tanto para Carmen Borrego como para José María Almoguera. La colaboradora regresaba a 'Así es la vida', programa en el que trabaja su hijo, tras su abandono de 'Supervivientes', y a pesar de que no se han cruzado ni han hablado en ningún momento, la tensión ha sido más que evidente en el plató de Mediaset.

Con el nieto de María Teresa Campos escuchando en directo todo lo que decía su madre desde la sala de control -aunque en esta ocasión se ha negado a que le grabase ninguna cámara como sucedió la semana pasada cuando coincidió por primera vez con su prima Alejandra Rubio después de su demoledora exclusiva con Paola Olmedo en la revista 'Semana'- Carmen se ha mostrado firme, fuerte y tranquila y ha respondido con contundencia a los ataques de su hijo y de su todavía nuera.

En su discurso, cargado de reproches a la mujer de José María, ya que no entiende que la culpe a ella de su separación, la hermana de Terelu Campos ha dejado claro que ella no tendría ningún problema en sentarse a hablar con la pareja puesto que no cierra las puertas a una posible reconciliación, pero cree que lo mejor en estos momentos es que pase el tiempo y se enfríen las cosas.

Tras ser testigo directo -a pocos metros de distancia- del alegato de su madre, Almoguera abandonaba las instalaciones de Mediaset y, por primera vez, ha estallado con las preguntas de los reporteros. Si hasta ahora se había mostrado impasible y había conseguido hacer oídos sordos a todo lo que se ha dicho sobre él y sobre Paola, ha sido cuando le han nombrado a su padre -señalado como el culpable de la mala relación de Carmen con su hijo, que algunos apuntan a que estaría manipulado por el exmarido de la colaboradora- cuando ha explotado dejando claro que "mi padre es una persona anónima así que por favor dejar de nombrarlo".