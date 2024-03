José María Almoguera sigue guardando silencio respecto a su separación

MADRID, 28 (CHANCE)

Después de enterarnos el pasado martes que José María Almoguera y Paola Olmedo han puesto punto y final a su relación matrimonial, han sido muy pocas las ocasiones que hemos podido ver al hijo de Carmen Borrego. De hecho, solamente se dejó ver ante las cámaras ese mismo día por la noche.

Guardando silencio y con el rostro tranquilo, José María evitó dar detalles de cómo está siendo esta separación con Paola... pero sin embargo, sí que nos percatábamos de que seguía luciendo en su mano derecha la alianza de bodas.

Este miércoles por la tarde el sobrino de Terelu Campos fue visto de nuevo por las cámaras de Europa Press en exclusiva y su semblante era otro. Así como el día anterior le vimos sonriente, en esta ocasión se mostró serio y sin ganas de hablar sobre su separación con la madre de su hijo.

El nieto de María Teresa Campos caminaba con el casco de la moto puesto y se mostraba indiferente a las preguntas de la prensa sin aclarar si la separación se debe a terceras personas.

Una separación de la que Carmen Borrego, que se encuentra en Honduras concursando en 'Supervivientes 2024' no sabría nada y que, por el momento, la organización del programa ha decidido no comunicarle para no empeorar su bajón anímico.