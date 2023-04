José Ortega Cano asegura que habla con Ana María Aldón por el bienestar de su hijo

MADRID, 27 (CHANCE)

Mientras Ana María Aldón disfrutaba de la Feria de Abril, José Ortega Cano continuaba al margen del foco mediático. Ahora, el torero disfruta de su nueva vida, soltero y muy pendiente de todos sus familiares... eso sí, aunque solo hayan pasado unos meses desde que ambos firmaban su divorcio, parece que ambos han olvidado muy pronto que estuvieron casados.

Este jueves, Europa Press ha podido hablar con Ortega en la exposición de Alberto R. Serrano en "Casa de Vacas" y nos ha desvelado cómo es la relación que mantiene con Ana María Aldón: "somos personas y tenemos que respetar a José María, al pequeño, que está muy grande, él es la joya de la casa y tenemos que respetarle... yo trato que la vida sea amable".

Unas palabras que dejan claro que ambos mantienen contacto por el bienestar de su hijo, pero sin embargo, no parece que hablen a diario... ya que nos comenta que hace tiempo que no habla con su exmujer: "creo que ha estado por Andalucía, no nos ha dado tiempo a comentar, no le he visto, se fue y no la he visto", subraya cuando le preguntan si la colaboradora de televisión le ha confesado cómo ha vivido su primera feria sin él.

En cuanto a su etapa de hombre soltero asegura que "yo tengo muchos amigos y amigas", dejando claro que se encuentra en una etapa de su vida en la que está disfrutando al máximo de su tiempo, sin dar explicaciones a nadie.

El torero se deshace hablando de sus hijos, aunque se muestra más parco en palabras que en otras ocasiones. Sobre Gloria Camila, nos comenta que ha visto cómo ha disfrutado de la Feria de Sevilla por la televisión: "sí, la he visto por la tele" y de su hijo, José Fernando, nos confiesa que: "si, va bien estamos ya en la vía libre".

Además, sorprende a todos los reporteros cuando le preguntan por su nieta, ya que comenta que el se siente todo un chaval: "yo no me considero abuelo, me considero joven todavía, es una artista, esa va a ser artista seguro, le gusta un baile... yo soy muy familiar me gustan los niños, los medianos y los mayores".