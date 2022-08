José Ortega Cano, cabizbajo tras las declaraciones de Ana María Aldón sobre su grave crisis matrimonial

La brecha en la pareja es cada vez mayor y la gaditana se ha alojado en un hotel durante su estancia en Madrid mientras que el torero se encuentra solo en el domicilio familiar

MADRID, 22 (CHANCE)

Delicados momentos para José Ortega Cano, de nuevo en el ojo del huracán tras la reaparición de Ana María Aldón en 'Ya es verano' después de varias semanas alejada de los platós. Y es que si en los últimos días el torero se ha empeñado en negar su crisis matrimonial - asegurando que todo estaba "bien" en su casa - ahora es la diseñadora la que ha confirmado no solo que su matrimonio está 'tocado de muerte', sino que también ha admitido que si no se separa es para no desestabilizar a su hijo José María, su máxima prioridad en estos momentos.

Tras dejar entrever que ya no está enamorada de Ortega Cano - "no sé que responder a esa pregunta, estoy enamorada de mí" - y que ha tirado la toalla en lo que a su relación de pareja se refiere, Ana María también ha asegurado sin embargo que la palabra divorcio no entra todavía en sus planes y no serán los demás los que marquen los ritmos en su matrimonio: "No nos hemos sentado a hablar de nada y yo no tengo ninguna intención. Nadie nos va a marcar los tiempos y si algún día tenemos que decir algo, lo diremos".

Unas comentadísimas declaraciones tras las que la colaboradora ponía rumbo a un hotel de la capital en lugar de a su casa, donde se encontraba Ortega Cano. Esta mañana, confirmando que su crisis es mucho más grave de lo que ella misma ha admitido, Ana María ha viajado a Cádiz sin pasar por su domicilio ni ver a su marido.

Minutos después de su marcha, el torero ha salido de su domicilio para realizar algunas gestiones acompañado por el novio de Gloria Camila, David García. Muy serio y ocultando su rostro bajo un sombrero de paja y unas gafas de sol, Ortega ha evitado pronunciarse sobre el regreso de Ana María a televisión, impasible con las palabras de su mujer confirmando su separación.

Completamente mudo, el diestro ha dejado en el aire si pudo ver la entrevista o si tiene alguna esperanza de poder solucionar la situación. Eso sí, ha agradecido con un escueto "gracias" las palabras de ánimo de la prensa en estos duros momentos.