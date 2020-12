José Ortega Cano celebra sus 67 años rodeado de seres queridos

MADRID, 23 (CHANCE)

José Ortega Cano está pasando un día de lo más feliz y es que hoy celebra sus 67 años y lo hace rodeado de la gente a la que más quiere. Le hemos visto comiendo con Ana María Aldón, su hijo y algunas personas más y cuando le hemos preguntado cómo se siente al cumplir años, nos ha avisado: "No lo digas, que se entera todo el mundo".

El torero asegura qe ha recibido muchas sorpresas: "Bueno, me han regalado muchas cosas, cosas personales, ropa, perfume. El niño me ha regalado un dibujo precioso" y aunque todavía no ha visto a su hija, Gloria Camila, asegura que el día es muy largo: "No la he visto todavía, nos veremos hoy".

También nos ha confesado que ha podido hablar con su hijo, José Fernando, por la mañana y así ha recibido esa felicitación tan especial: "Si, esta mañana hemos tenido una videollamada muy bonita". En cuanto a si va a poder reunirse con él, asegura que: "Va a ser más complicado, lo voy a intentar, creo que hay una visita en esos días, por el Covid no nos podremos tocar".

José Ortega Cano es un hombre muy feliz y solamente ha pedido un deseo al soplar las velas hoy: "Que la vida me sigua apoyando como hasta ahora, que la suerte nos acompañe a mí y a los míos".

En cuanto a cómo está su relación con Michu, José Ortega Cano quiere tender puentes y asegura que todo el mundo se puede confundir: "Si, bueno, mantengo con ella comunicación, ella ha rectificado, un poquito, porque todos tenemos a veces decisiones que después nos arrepentimos de haberlas tomado".

Sobre los rumores de boda qe ha habido estos días entre Michu y José Fernando, el maestro asegura que eso no es verdad: "Boda no, eso está un poco dicho, pero son cosas que no están bien, primero tenemos que dejar pasar el tiempo y ya veremos".