José Ortega Cano confirma que su hijo José Fernando pronto estará con ellos

MADRID, 19 (CHANCE)

Desde hace unos meses, el nombre de José Ortega Cano suena con menos fuerza en los medios de comunicación... alejado por fin de ellos desde que puso punto y final a su matrimonio con Ana María Aldón, el torero continúa con su vida en un segundo plano, muy pendiente de sus seres queridos y disfrutando del reconocimiento que tiene en este país.

Este jueves, Ortega recibió el Premio Carrusel Taurino de Honor como figura del toreo y se dejó ver muy feliz por este reconocimiento que llega después de haber pasado unos años turbios, sobre todo en la esfera mediática, por las polémicas protagonizadas con su exmujer y el testimonio de Rocío Carrasco.

Feliz y orgulloso, el diestro nos aseguraba que estos reconocimientos "son bienvenidos porque es toda una vida con muchas trayectorias buenas, regulares", lo que le hace estar "muy contento porque no estoy en activo y me siguen llamando, ¿no? Que es buena cosa". No cabe duda de que la tranquilidad ha llegado a la vida de Ortega después de ver su peor cara ante los medios cuando no se hablaba de otra cosa que de su vida privada.

Hace unos días, su hijo, José Fernando Ortega Mohedano, acaparaba los titulares de la prensa porque se espera que, en apenas unos meses sea dado de alta del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en Ciempozuelos, Madrid, donde ha estado ingresado durante cinco años para recibir tratamiento y rehabilitación por sus adicciones.

Europa Press aprovechaba el reconocimiento que tenía el diestro este jueves para preguntarle por su hijo y nos confirmaba que "está muy bien, está estupendo. Estoy muy contento con él y con su hermana, por supuesto" y ¡atención! porque nos aseguraba que "ya le queda muy poquito y está ya más tiempo con nosotros que en el centro".

El torero nos desvelaba que su hijo está ejerciendo de padre en el tiempo que está fuera porque "es ya un padre y tiene que hacer honor a lo que es, ¿no? Tiene una niña preciosa". En cuanto a si el joven pasará por el altar y se mudará a Arcos de la Frontera junto a su pareja y su niña... Ortega se muestra discreto y nos contestaba que "no lo sé".

Por último, el torero también nos explicaba cómo se encuentra su hija Gloria después de su retirada de los medios de comunicación y de las redes sociales por pasarle factura emocionalmente: "Muy bien, muy bien. Está ahora en un proyecto muy bonito y creo que ella está muy contenta y nosotros también".