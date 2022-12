José Ortega Cano deja claro que no tiene ningún problema con Ana María Aldón

MADRID, 14 (CHANCE)

José Ortega Cano no puede más. A pesar de que durante estas últimas semanas nos hemos encontrado a una persona tranquila y haciendo su vida sin querer entrar en las diversas polémicas que ha habido sobre su divorcio, este miércoles el torero ha recurrido a nuestras cámaras para zanjar, de una vez por todas, las últimas afirmaciones que ha habido sobre él.

El pasado fin de semana, Ana María protagonizaba uno de los momentos más surrealistas que hemos vivido en televisión: se sometía a una regresión por hipnosis en directo y, a través de ella, conocíamos el sentimiento de soledad que la colaboradora había tenido cuando dio a luz al hijo que tiene en común con Ortega Cano.

Unas declaraciones que, según la periodista Beatriz Cortazar, habían sentado mal al diestro. Hoy, hemos podido hablar con José y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la actitud que ha tenido con la prensa porque no esperábamos que rompiese su silencio para desmentir por completo todo lo que se ha dicho sobre él en las últimas semanas.

Ni ha tenido una gran discusión con Ana María ni tiene problema con ella ni está enfadado, el torero nos asegura que todo lo que se ha dicho "es mentira todo, todo es mentira, no es verdad, se inventan ustedes o quien sea, se inventan las cosas" y añade: "no he tenido ningún problema con Ana María de ningún tipo".

Cuando le preguntamos por la soledad que la diseñadora tenía cuando él estaba en prisión, el torero ha reculado y ha confesado: "eso no es un problema de nada", haciendo referencia a que no era un problema que él tuviese con ella o viceversa, ya que las circunstancias eran delicadas y no podían hacer nada al respecto.

Según pasaban los segundos, el torero se mostraba más indignado y, mirando fijamente a la reportera ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con nadie: "le digo a usted y Ana María que no tengo ningún problema con nadie, vivo una vida tranquila y de paz". El padre de Gloria Camila entraba en su hogar cerrando la puerta no sin antes decir: "Todo mentira, se lo juro por mi niño".