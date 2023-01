José Ortega Cano deja la puerta abierta a volver a enamorarse tras su separación de Ana María Aldón

MADRID, 27 (CHANCE)

José Ortega Cano está imparable desde su separación de Ana María Aldón y tiene una ajetreada agenda social que ya nos gustaría a muchos. Y es que nada queda del torero cabizbajo que apenas salía de casa y que se negaba, como la diseñadora confesaba públicamente, a hacer planes con ella. Una actitud que provocó el principio del fin de su matrimonio y de la que parece haber aprendido, disfrutando como nunca de la vida en compañía de sus seres queridos.

Tras la inauguración de su museo taurino en San Sebastián de los Reyes - en la que lo dio todo, bailando por bulerías y toreando con su abrigo a modo de capote -, y de arrancarse a cantar rancheras en la iglesia de San Antón hace tan solo unos días, este jueves Ortega se ha vuelto a dejar ver con Gloria Camila en la primera jornada del Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) en Sevilla, para mostrar su apoyo a su gran amiga Aurora Gaviño.

Un desfile en el que el maestro volvió a convertirse en el improvisado protagonista al subir al escenario para hacer entrega, al final del mismo, de un ramo de flores a la diseñadora flamenca. Algo que hizo encantado con una gran sonrisa, después de bailar desde su silla la copla 'Bien pagá'.

Un resurgir social al que Ortega quita importancia, admitiendo que aunque ahora está más activo, "siempre he sido muy animado". "Hay que aprovechar este momento que es muy bonito" ha añadido, confirmando que no quiere polémicas con Ana María, con la que asegura que "todo está bien" pese a los rumores de que no se dirigen la palabra.

Disfrutando a tope de su soltería y tras ser relacionado con la cantaora Isabel Luna - con la que le une tan solo una bonita amistad - ¿Se plantea el torero enamorarse de nuevo? No dice ni que sí ni que no, pero tampoco cierra las puertas: "Eso nunca se sabe".