José Ortega Cano se deshace en halagos hablando de sus hijos

MADRID, 4 (CHANCE)

La familia de Ortega Cano no está pasando por su mejor momento, son muchos los meses que llevan siendo protagonistas en los medios de comunicación. Primero por el documental de Rocío Carrasco y más tarde por las disputas que Conchi, la hermana del torero, ha tenido con Ana María Aldón.

Este fin de semana hemos visto a Ortega Cano acompañado de su hijo en el estreno de 'A todo tren, destino Asturias', una película de Santiago Segura que, el torero está convencido de que será todo un éxito: "Todo lo que hace Santiago Segura es un éxito".

El torero se deshace en halagos hablando de su hijo y es que está claro que le tiene una admiración enorme por las cualidades que tiene desde bien pequeño: "Mi artista, este va a ser artista o en el fútbol o en la música, no lo sé, tenemos un personaje aquí, torero no, pero toca el piano de maravilla". Sobre los planes de futuro del pequeño, confiesa que: "Me gustaría que estudiase, que esté preparado y ya lo que le nazca a él cuando sea grande. Aquí hay muy buenos colegios en España, uno de ellos es al que él va y cuando sea mayor ya veremos"

En cuanto a cómo se encuentra él después de la intervención de corazón que tuvo, Ortega nos ha asegurado que va a mejor y ahora, pensando en las vacaciones, está deseando de irse al sur: "Sí, recuperándome, estamos bien, ahora me voy a Andalucía a la playa y ya verás como con las comidas... iré y vendré, pero estaremos una temporada allí".

El marido de Ana María Aldón nos ha comentado cómo fue la comida con sus hermanos el fin de semana pasado y por qué no pudo asistir ésta: "Sí, hemos tenido una comida muy bonita, Ana María no pudo ir porque estaba trabajando, todo está bien gracias".

El torero también ha querido hablar de la carrera como actriz de Gloria Camila, quien parece que está escalando según nos cuenta su propio padre: "Ya tiene ofertas para hacer fuera de España, yo la veo muy bien" afirmaba y le desea todo lo mejor: "Ella que haga lo que le nazca, lo está haciendo muy bien, se mete mucho en el papel, yo creo que poco a poco".