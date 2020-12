José Ortega Cano desmiente los rumores de crisis con su mujer, Ana María Aldón

MADRID, 9 (CHANCE)

La revista "Diez minutos" publica hoy que el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón atraviesa una importante crisis debido a la decisión de la gaditana de encaminar sus pasos a trabajar, como colaboradora, en televisión. Tan importante serían sus problemas que la exsuperviviente incluso se mudaría a vivir a su Sanlúcar natal mientras el exdiestro seguiría residiendo en Madrid. Sin embargo, el viudo de Rocío Jurado, sonriente y sereno, ha salido al paso de los rumores y ha desmentido, tajantemente, este supuesto bache en la relación con la madre de su hijo José María.

- CHANCE: Maestro, ha salido una información que apunta a una crisis en su matrimonio con Ana María. ¿Lo desmiente?

- JOSÉ ORTEGA CANO: "¡Qué va, qué va! Desmentido totalmente. Es mentira. estamos súper enamorados"

- CH: ¿Lo importante para ustedes siempre es el matrimonio verdad maestro?

- ORTEGA CANO:Por supuesto

- CH: ¿Qué le parece que haya vuelto a la televisión?

- ORTEGA CANO: Me parece bien. Hombre, es un día a la semana y es un programa muy limpio y yo estoy bien, contento.

- CH: ¿Ella quiere ayudar a su familia verdad maestro?

El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.

- ORTEGA CANO: Sí, y que a su vez le gusta.

- CH: ¿Para usted su felicidad es lo más importante?

- ORTEGA CANO: Lo primero. Gracias

- CH: También se dice que ella va a cambiar la residencia a Cádiz

- ORTEGA CANO: No, no, no

- CH: ¿Ella está viviendo en Cádiz con su madre y su hermana y usted está aquí con su hijo?

- ORTEGA CANO: No, no, no. Ella ha ido a ver a su madre estos días que le han operado de un ojo y fue allí a verla.

- CH: ¿Cómo se encuentra?

- ORTEGA CANO: Ella bien, ya está mejor.

- CH: ¿Están ustedes viviendo en su casa de Madrid como de costumbre verdad maestro?

- ORTEGA CANO: Como de costumbre, en la misma cama

- CH: ¿Cómo van a pasar ustedes la Navidad maestro? ¿Aquí en Madrid?

- ORTEGA CANO: Bueno, ya eso ya veremos

- CH: ¿Gloria cómo se encuentra en su nueva faceta como actriz? ¿Supongo que usted orgulloso de ella?

- ORTEGA CANO: Muy orgulloso, muy linda. Que tengáis muy buena Navidad