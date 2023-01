José Ortega Cano se disculpa con Ana Rosa Quintana por su polémico "mi semen es de fuerza"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Día especial para José Ortega Cano que, tras meses de intensos preparativos, inaugura esta tarde su museo taurino en San Sebastián de los Reyes. Un acto en el que estará acompañado por toda su familia pero no por Ana María Aldón, como él mismo ha confirmado en 'El programa de Ana Rosa', en el que ha entrado en directo para revelar cómo se encuentra ante un sueño que le ha costado mucho sacar adelante y que está a punto de ver cumplido.

"Estoy bien. Estoy tranquilo y con el deseo de que todo salga bien. Son recuerdos de toda una vida entera aquí" ha explicado, confesando que el hecho de volcarse en su museo le ha servido para evadirse de la delicada etapa que ha vivido por su separación de la diseñadora: "He estado entretenido, que es lo que quiero estar, y me he quitado los problemas de mi casa, de la cabeza mejor dicho".

Un momento en el que, para sorpresa de propios y extraños, ha hecho referencia a su famosa y polémica frase de "mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!" - que dirigió a Ana María Aldón en su última intervención en 'Ana Rosa', justo después de que la andaluza tomase la decisión de romper su matrimonio - disculpándose con la presentadora con un escueto "pido disculpas por lo que pasó".

"Disculpas ninguna, si la que la lie fui yo y estaba disgustadísima. Te deseo que sigas con mucha fuerza", ha respondido Ana Rosa con una sonrisa, quitando hierro a una frase que se convirtió en viral y que, para disgusto del torero, fue una de las cosas más comentadas durante semanas.

Volviendo a su museo, Ortega Cano ha agradecido la colaboración de su hija Gloria Camila que, como ha contado, le ha ayudado mucho a "clasificar y ordenarlo todo, que lo tenía metido en camiones, en naves". Entre sus enseres, muchos recuerdos junto a Rocío Jurado, a quien no descarta - con el permiso de Rocío Carrasco, como ha apuntado - dedicar una exposición en un futuro: "Iremos haciéndolo poco a poco. Dependo de mi hija, y si un día ponemos algunas cosas bonitas que tenemos de Rocío pediremos a su hermana permiso y lo haremos encantados".

Cómodo y más hablador que en sus últimas apariciones, el maestro ha asegurado que de salud se encuentra "fuerte y muy bien" y, aunque ha sido relacionado con la cantaora Isabel Luna, ha confesado que está soltero y ha bromeado con la posibilidad de encontrar pareja gracias al programa: "Ahora mismo no tengo nada, estoy libre, o sea que si hay alguna por ahí que esté bien* es broma" ha añadido sonriente.

Sin embargo, no parece que el amor sea su prioridad en estos momentos ya que, como asegura, "tengo muchos amigos y amigas y mucha gente que me quiere mucho, y estoy muy agradecido y con eso me vale. Tengo un niño que es una maravilla y quiero estar todo el tiempo posible con él; y a mi Gloria, y mi José Fernando, y mi nieta que está hecha una bailarina que no veas, otra artista".

Una nueva vida en la que no tiene cabida Ana María que, como ha expresado dubitativo, no estará presente en la inauguración de su museo: "No lo se, no te puedo decir. No lo sé ni lo he hablado con ella. Gracias" ha zanjado visiblemente incómodo ante las preguntas sobre su exmujer.