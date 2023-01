José Ortega Cano, dispuesto a demandar a Ana María Aldón

MADRID, 7 (CHANCE)

Si Ana María Aldón pensaba que con su separación de José Ortega Cano las polémicas con éste iban a quedar atrás, se equivocaba. El día de Reyes para la colaboradora ha sido uno de los más complicados para ella al enterarse que su marido tiene intención de demandarla. Una información que ya salía a la luz hace unos días, pero que ella se tomaba a broma.

Hace unas semanas la colaboradora de televisión aseguraba que tenía muchas ganas de comenzar 2023 para dar carpetazo a todo lo vivido el año pasado, pero parece que los enfrentamientos con su exmarido y con la familia de éste, continúan. Ahora, según han informado desde el programa 'Fiesta', el torero quiere demandarla para proteger su derecho a la intimidad y la familia, ya que considera que ha contado cosas muy personales en los platós y muchas otras, las ha insinuado.

"Parece ser que quiere salvaguardar su intimidad. Vuestra relación se ha acabado y quiere que se acabe en los platós" le decía Emma García en el día de ayer a la diseñadora. Unas palabras que desencajaban el rostro de Ana María, que no entendía qué motivo tiene su exmarido para tomar acciones legales contra ella: "Yo no hablo de él ni de intimidades suyas, me extraña. Estamos perdiendo el norte. Yo sé que no he hablado y que lo que he dicho es de cómo me he sentido yo".

Sin pelos en la lengua, la colaboradora aseguraba que no entiende la actitud que están teniendo con ella: "Me parece que están perdiendo la cabeza, no sé en qué momento he dicho algo que sea demandable" y es más, daba un paso adelante y hablaba como nunca del diestro: "Lo interpreto como una amenaza y me parece ridículo. Ortega Cano no debería tener ningún miedo porque sabe cómo soy. No sé qué ha podido pasar desde que tenía el semen de fuerza hasta ahora".

De esta manera, Ana María se enfrentó en el día de Reyes a uno de los momentos más complicados de su vida al enterarse que su exmarido quiere demandarle. Ortega está cansado de que se siga hablando de él todas las semanas en los platós y quiere cortar esta rutina televisiva de su mujer, por eso se estaría planteando demandar a la madre de su hijo... ¿lo terminará haciendo?