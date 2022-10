José Ortega Cano estalla y amenaza con ir a la policía tras las últimas revelaciones de Rocío Carrasco

MADRID, 18 (CHANCE)

Rocío Carrasco sigue dispuesta a descubrir el aspecto más desconocido del matrimonio de Rocío Jurado y José Ortega Cano y, después de asegurar que el torero dio 'mala vida' a su madre, en el último episodio de su docuserie ha ido un paso más allá y ha revelado que el diestro echó de casa a la artista: "Un día me llamó a las 3 de la mañana y me pidió que fuese a recogerla. Fui corriendo y me la encontré sentada en las escaleras de la finca con dos maletas" ha contado, asegurando que "no era la primera vez que la echaba, sino que era algo bastante habitual". "Él sabe que no se portó como se tenía que portar con ella, que fue un perro y una mala persona. Ahora tiene que vivir con eso. Lo que no puedo permitir es yo haber vivido lo que he vivido, haber sentido lo que he sentido, haber oído lo que he oído y encender la televisión y ver a este señor llorando diciendo que mi madre era el amor de su vida. No vida mía" ha añadido, dejando a Ortega Cano en una tesitura muy delicada porque desmonta la imagen idílica que siempre ha dado sobre su matrimonio con Rocío Jurado.

Unas declaraciones que parecen no haber sentado nada bien al torero, que este martes ha estallado ante la prensa al escuchar el nombre de Rocío Carrasco: "Qué me dejen tranquilo, por favor. ¿Se quieren ir ustedes del lado mío? ¿Se quieren ir, por favor? ¿Se quieren ir? ¡Qué me dejen tranquilo! ¡Qué no quiero nada! ¡Qué se me deje tranquilo! ¡Voy a la policía ahora mismo! No puede ser, ¡qué me dejen tranquilo! ¡Déjenme tranquilo, por favor!".

Un momento de gran tensión en el que han tenido que intervenir su cuñado Aniceto y su empleada del hogar de confianza, Marina, que le han pedido que se tranquilizase y se lo han llevado del lugar para evitar que la cosa fuese a más.