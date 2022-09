José Ortega Cano estalla públicamente contra Kiko Jiménez

MADRID, 18 (CHANCE)

Muchas han sido las especulaciones que ha habido a lo largo de esta semana sobre la supuesta reunión que hubo en casa de José Ortega Cano para tratar, supuestamente tal y como ha dado a entender Kiko Jiménez, el tema de la paternidad del hijo del torero y Ana María Aldón. Este sábado, el padre de Gloria Camila no podía más y entraba en directo a 'Ya es verano' protagonizando una llamada histórica con un claro mensaje para todos.

"En cuanto escuché y tuve conocimiento de las manifestaciones de este individuo, lo puse en manos de mi abogado de confianza. Todo lo que dijo al respecto es falso, es mentira" comenzaba diciendo el torero, que no entiende cómo se ha podido dar credibilidad a Kiko: "No sé cómo se le da el más mínimo pábulo a una persona que es un falsario. No se puede especular con algo que no es verdad sin pruebas"

Ortega aseguraba públicamente que les está pasando factura todas las informaciones que han salido sobre él y su familia: "Lo único que he hecho en mi vida es trabajar y darlo todo a la gente que se ha portado bien conmigo. En mi familia estamos sufriendo ya demasiado, que nos dejen vivir, por lo menos" y quiere cortar de raíz estas oleadas de rumores.

El tono de la conversación iba subiendo a medida que Ortega escuchaba las informaciones que han salido a la luz y, de repente, dejaba claro que su hijo está por encima de todo: "Te voy a decir una cosa. ¡El que sea capaz de tocar lo más mínimo, con la voz o con lo que sea, a mi hijo...! Eso es mentira, eso es falso, y, por lo tanto, vamos a tomar consecuencias en la medida que sea posible y con los abogados que hagan falta. Me da igual".

El momento más tenso lo protagonizó cuando desmintió que existiera esa reunión en su casa para tratar este tema: "Es mentira, lo juro ante Dios y ante la Virgen María. Esa reunión nunca existió, ¿a usted le parece que yo permitiría algo así?" y aseguraba que haría todo lo posible para que la justicia castigara a Kiko: "¡Aunque tenga que empeñar todo para que este tío vaya a la cárcel, que la conozco yo!".

La llamada del torero terminaba con un mensaje a modo de súplica: "Con todo el cariño y respeto, pido a Telecinco que me dejen vivir tranquilo lo que me quede de tiempo. Les doy las gracias porque han sido, en algunas cosas, muy cariñosos". Esta tarde, su mujer, Ana María, se sentará en dicho programa y podremos saber qué ha ocurrido en su casa y si se cree la información de Kiko.